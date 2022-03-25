中職／下次見總統又要隔10年？周思齊：我還在打嗎？

中信兄弟隊隊史暌違11年再次奪冠，今天以2021年中華職棒總冠軍的身分前進總統府，總統蔡英文接見時還點名周思齊「斜槓人生」很勤奮，第三次來總統府的周思齊，剛好都隔10年來一次，被虧下一次是50歲，他說：「我還在打嗎？」

周思齊回憶，第一次來總統府是2003年亞錦賽在台灣奪冠，當時總統是陳水扁，接下來2013年經典賽也獲得時任總統馬英九設宴請吃滷肉飯，今年是第三次造訪，他說：「一進來感覺有點緊張，維安更嚴格了。」

中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，老將周思齊是第三次造訪。圖／中華職棒大聯盟提供

而今天總統蔡英文在一一向球員致意時，聽到周思齊是「球員兼教練」身分時驚訝了一下，後來致詞時也特別點名，「有位資深球員一定要向他表達敬意「周董」周思齊。」

蔡英文指出，周思齊不僅在球場上具有高人氣，也曾任球員工會理事長，創立獎學金回饋基層，還在師大就讀研究所、研究台灣棒球歷史，「希望大家能為他的斜槓勤奮人生，給點掌聲。」被總統特別點名，周思齊笑說：「有一點驚訝，可能是幕僚有幫忙準備好。」

由於這3次周思齊來總統府剛好都間隔10年以上，40歲的他下一次再訪會不會是50歲呢？周思齊回說：「到時候我還在打嗎？」