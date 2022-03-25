中職／致詞聽到打瞌睡 李振昌沒漏掉獅迷賴清德的話

去年中職冠軍中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，「終結者」李振昌昨晚還在高雄澄清湖球場出賽，今天聆聽致詞時忍不住小盹龜（打瞌睡），不好意思地說：「沒有認真聽。」

兄弟昨天在官辦熱身賽與統一獅隊打成5：5平手，李振昌首次登板，用12顆球投1局無失分，最快球速來到144公里，看起來狀況不錯，他也認為超乎自己預期，不過狀況還沒到100%，「決勝球丟不出來，但感覺還是滿流暢的，速度也比預期快」。

李振昌稍事休息，今天早上8點就起床集合北上，到下午3點接受總統接見，一路聆聽總統蔡英文、副總統賴清德和會長蔡其昌致詞，他坦言過程因為打瞌睡，有點分神，「全隊應該只有我這樣吧」。

不過賴清德說到「今年總冠軍還是統一獅」這段，李振昌倒是有聽到，「現在就是重新來過，5隊都有機會，希望還是我們拿下。」

中信兄弟隊副隊長李振昌。 圖／聯合報系資料照

2006年多哈亞運奪金時，李振昌曾隨中華隊到總統府，今天第二次體驗，他認為心情上是一樣，兩次的差別在於「一次是為國家打，一次是為球隊、球迷、老闆打的。」

李振昌今年獲得兄弟3年複數年合約，月薪80萬元高居球隊「薪」一哥，但春訓一開始備戰進度有些落後，對於開季能不能進入一軍，他說：「不知道林桑他們要不要帶，我就盡量加油，交給他們去開會討論。」