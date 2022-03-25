中職／詹子賢2進總統府 搞怪拍照還有蔡其昌動作指導

中信兄弟隊在去年奪得隊史暌違11年的中華職棒總冠軍，陣中沒有太多人進過總統府，就連總教練林威助也是第一次，外野手詹子賢倒是第二次造訪，熟門熟路的他跑到講台拍照，演講經驗豐富的會長蔡其昌還在一旁擔任「動作指導」。

詹子賢是兄弟陣中少數有「入府」經驗的球員之一，在2018年就曾隨雅加達亞運代表團大批人馬造訪，他笑說：「那時候人太多，還沒椅子坐。」這次改以總冠軍隊身分出席，他可以坐在椅子上聆聽總統蔡英文等人的致詞。

日前詹子賢受訪曾說，希望有機會與總統聊天、提問，但到了接見當天，他倒是很安分，詹子賢表示：「沒有時間講，也怕說不對，到時候被押出去，平常可以開玩笑，今天要正經點。」

中職冠軍對中信兄弟隊進入總統府，外野手詹子賢（左）跑到講台拍照，中職會長蔡其昌（右）在旁擔任「動作指導」。記者蘇志畬／攝影

兩次進入總統府，詹子賢認為心情上沒有差太多，都一樣是拍照、聽講，但搜身滿嚴格的，他也趁機爆料隊友陳子豪的糗事，「都說過不能帶手機了，結果子豪還帶進來，真的是手機不離身。」

或許是來過第二次，詹子賢在大合照時就先搶占中間講台後方的位置，結束後還留下來拍獨照，蔡其昌看到後還主動走到身旁，指導詹子賢演講的動作該怎麼比比較好。