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中職／年度口號「龍往直前」 龍隊今年將有假日新戰袍

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊公布年度口號「龍往直前」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布年度口號「龍往直前」。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天公布年度口號「龍往直前」，朝「坐三望二」年度目標邁進，今年在天母開幕戰將首度穿上假日球衣亮相，球團也首度打造「五月狂龍」主題月活動。

龍隊去年重返一軍，在11月打出聯盟最高勝率，今年已朝爭季後賽的目標前進，除了喊出「龍往直前」口號，也以龍隊獨特的東方特色，融合中、日式傳統繪畫風格，搭配龍紋圖騰與風、火、雲等元素，做為今年的主視覺設計，凸顯新球季「龍往直前」、風起雲湧的旺盛企圖。

龍隊今年將在天母主場進行40場賽事，上半季30場主場有23場在天母，球團在4月15至17日規畫「龍往直前開幕系列戰」，與球迷同迎新球季，5月則有「Flaming! 五月狂龍」主題月活動，以5月7至8日的「天龍陣」和5月21至22日「萌寵日」。6月3日至5日則有「龍粉知己女孩系列戰」，以及26日的「搖頭公仔之夜」活動。

球團表示，天母主場上半季的5場主題活動豐富多元，4月15日起將一連三天舉辦「龍往直前開幕系列戰」活動，龍將們也將首次亮相今年專屬「假日球衣」；5月起呼應光榮歷史，以獨創的「主題月」概念再現五月狂龍風采，活動包含去年大受好評的「天龍陣」及全新的「萌寵日」等，歡迎球迷帶著毛小孩一同來野餐。

6月3日起龍粉知己女孩系列戰，小龍女將全員到齊，和龍粉知己們來場專屬的浪漫約會；6月26日則將原汁原味重現美式搖頭公仔之夜，點燃球迷的收藏熱，首尊公仔邀請球迷一同來許願，看那位球員能成為龍隊第一位推出的搖頭公仔球員。

搖頭公仔特殊主題日將另行公告售票資訊，其餘場次將在3月29日中午12時30分起開賣，首日僅開放狂龍軍、龍粉知己會員優先購票，30日中午起全面對外售票。為提供球迷更好的服務，龍隊今年新推網路購票服務與全新會員制，部分座位區塊售價也有微調，平日星光票及天母里民優惠票則維持。

味全龍

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