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中職／接見冠軍象 獅迷賴清德喊話：不要讓我尷尬
中信兄弟隊去年奪下中職總冠軍賽，在今天獲得總統蔡英文接見，副總統賴清德沒有缺席，不過作為資深統一獅迷的他隔空對「餅總」林岳平喊話，「下次不要讓我尷尬」。
總統蔡英文今天在總統府接見去年職棒冠軍、中信兄弟隊，也知道這支歷史悠久的隊伍有著深厚的球迷基礎，還有「爪爪」之稱，「不過今天這群爪爪之中，有一位喵喵，就是資深獅迷賴副總統」。
賴清德接著致詞時也對中信兄弟能夠奪冠給予祝賀，「在中華職棒要贏得總冠軍不容易，雖然我是獅迷，但還是要說聲恭喜，也感謝中信集團，不僅投入職業也推廣基層，協助台灣棒球，感謝辜（仲諒）董事長。」
接著話鋒一轉，賴清德說：「內心來講，最強球隊還是統一獅，傷兵不要太多、運氣再好一點，今年總冠軍還是統一獅。」
賴清德也向統一獅總教練林岳平喊話，「希望餅總要聽聽球迷心聲，知道我在這裡多尷尬嗎？身為獅迷，來陪同總統接見兄弟，希望餅總不要讓這樣的事情再發生。」
不過過去也是資深兄弟球迷的中職會長蔡其昌也幽默回應，「不需要尷尬，去年我也陪統一來這裡啊，今天在場的都是爪迷，球迷說我是爪迷會長我不承認，但只有今天承認。」
蔡其昌也認為，球迷就是要這樣互相嗆聲一下，才會激發球員鬥志，也更願意進場看球，「鼓勵大家嗆一下，才比較有看頭。」他也鼓勵在場兄弟球員，「今年表現一下給副總統看」。
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