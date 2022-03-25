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中職／總統也知「舉頭三尺有威助」傳說 助總嚇一跳

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟今天獲得總統蔡英文接見，成為史上第3支前進總統府的中職球隊，圖為總教練林威助。 圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟今天獲得總統蔡英文接見，成為史上第3支前進總統府的中職球隊，圖為總教練林威助。 圖／中華職棒大聯盟提供

中信兄弟隊奪得2021年中華職棒總冠軍，也在今天獲得總統蔡英文接見，成為史上第3支前進總統府的中職球隊，總教練林威助連續被總統、副總統點名，就連執教風格「舉頭三尺有威助」也被注意到，讓他直呼：「嚇了一跳。」

總統接見職棒冠軍隊的傳統最早從2018年開始，Lamigo桃猿隊連續兩年獲得接見，2020年因疫情中斷，去年統一獅隊成為史上第2隊，今年換中信兄弟隊受邀，球員們換下著名的黃衫球衣改穿西裝、打領帶，就連吉祥物小翔也首次穿上西服。

去年是中信兄弟隊史暌違11年奪冠，讓象迷等了很久，蔡英文在致詞時也說：「終於等到你們了，這也代表中華職棒的競爭是很激烈的。」

對於中信兄弟能夠在去年奪冠，蔡英文也點名總教練林威助的帶隊風格以嚴謹著稱，更有「舉頭三尺有威助」的說法，有機會想聽聽助總談領導，林威助受訪時表示，對於總統知道自己的帶隊風格，「滿驚訝的，有嚇一跳。」

副總統賴清德也在致詞時表示，很開心可以看到林威助，過去在旅日時期就常關注林威助球員的近況，就像現在關心王柏融、吳念庭一樣，今年有幸看到助總本人。

對於自己在球員時期就被賴清德關注，林威助也表示：「嚇一跳，但很開心，可以受到副總統的關注，棒球界應該沒有幾人受到這樣的關注，感到很光榮。」

中信兄弟隊今天到總統府接受表揚。 圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚。 圖／中華職棒大聯盟提供

林威助在2006年原本有機會到總統府，不過當年參加完多哈亞運就返回日職球隊，這次是第一次獲得總統接見，而且是以教練身分，他說：「非常榮幸，一進來就滿緊張的，原本打算看稿，但致詞的內容有背一下，就照自己的方式去講。」

林威助在致詞時回顧了球隊奪冠的過程，也談及去年因疫情關係球季一度暫停，打到12月初才奪冠，對於致詞過程他感覺有些不滿意，「期待下一次，先舒緩一下心情再說」。

中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，圖為隊長王威晨。 圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，圖為隊長王威晨。 圖／中華職棒大聯盟提供

中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，隊長王威晨贈送全隊簽名球給總統蔡英文。 圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，隊長王威晨贈送全隊簽名球給總統蔡英文。 圖／中華職棒大聯盟提供

中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，領隊高英傑贈送球衣給總統蔡英文。 圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，領隊高英傑贈送球衣給總統蔡英文。 圖／中華職棒大聯盟提供

林威助 中信兄弟 中華職棒

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