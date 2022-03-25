棒球／國中硬式聯賽長安首闖4強 不讓過世前教頭失望

國中硬式棒球聯賽4強出爐，台北市長安國中今天8強與宜蘭三星交手，以7比0、5局拿勝晉級4強、改寫隊史紀錄沒讓過世的前教頭陳逸松失望；此屆4強桃園球隊占一半。

110學年度國中棒球聯賽（硬式組）8強今天舉行，台北市長安國中與宜蘭縣三星國中交手，長安2局下靠著對手失誤先馳得點，3局下劉曜維率先敲出二壘安打，三星投手接連投出2次保送，楊奕辰擊出左外清壘二壘打、張育豪再補上安打，加上對手失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基。

隊友火力支援，長安先發投手鐘懷逸投來更有信心，總計以60球投5局、無失分，被敲出4安打，投出5次三振、沒有四死球，有效壓制對手，最終長安5局打完、提前拿下4強門票。

楊奕辰單場3支2、貢獻4分打點，手感最火熱，長安總教練鄭凱名表示，楊奕辰從國一就跟著學長打硬式組比賽，實力、經驗都好，壘上有人都能把分數送回來，扮演稱職中心棒次角色。

楊奕辰自評近況不錯，國中3年心理素質成長許多，穿著1號球衣，就要帶領隊友打出氣勢，珍惜國三最後一個大賽，跟隊友拚戰的機會。

長安過往在國中硬式聯賽最佳成績為104學年度的第5名，今天搶勝晉級4強、改寫隊史紀錄，鄭凱名表示，感謝校方支持球隊，還有辛苦的教練團，像是教練戴子堯已經一起打拚12年，搭配默契好。

鄭凱名還想跟過世前教頭陳逸松說，「我沒有讓他失望」，上次第5名是陳逸松帶隊，接下來會以他為榜樣，帶領球隊續創佳績。

國中硬式聯賽4強出爐，除了長安國中外，還有高雄忠孝國中、桃園新明國中、桃園仁和國中，桃園球隊占4強一半名額；上屆冠軍新北二重國中在32強提前被淘汰，忠孝國中為上屆亞軍。