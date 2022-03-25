快訊

敲定4月婚宴…童仲彥遲到5小時現身報到 入獄關3年10月

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

棒球／國中硬式聯賽長安首闖4強 不讓過世前教頭失望

中央社 / 記者謝靜雯台北25日電
110學年度國中棒球聯賽（硬式組）8強賽25日舉行，台北市長安國中終場以7比0、5局拿勝，成功晉級4強，改寫隊史紀錄。 圖／學生棒球運動聯盟提供
110學年度國中棒球聯賽（硬式組）8強賽25日舉行，台北市長安國中終場以7比0、5局拿勝，成功晉級4強，改寫隊史紀錄。 圖／學生棒球運動聯盟提供

國中硬式棒球聯賽4強出爐，台北市長安國中今天8強與宜蘭三星交手，以7比0、5局拿勝晉級4強、改寫隊史紀錄沒讓過世的前教頭陳逸松失望；此屆4強桃園球隊占一半。

110學年度國中棒球聯賽（硬式組）8強今天舉行，台北市長安國中與宜蘭縣三星國中交手，長安2局下靠著對手失誤先馳得點，3局下劉曜維率先敲出二壘安打，三星投手接連投出2次保送，楊奕辰擊出左外清壘二壘打、張育豪再補上安打，加上對手失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基。

隊友火力支援，長安先發投手鐘懷逸投來更有信心，總計以60球投5局、無失分，被敲出4安打，投出5次三振、沒有四死球，有效壓制對手，最終長安5局打完、提前拿下4強門票。

楊奕辰單場3支2、貢獻4分打點，手感最火熱，長安總教練鄭凱名表示，楊奕辰從國一就跟著學長打硬式組比賽，實力、經驗都好，壘上有人都能把分數送回來，扮演稱職中心棒次角色。

楊奕辰自評近況不錯，國中3年心理素質成長許多，穿著1號球衣，就要帶領隊友打出氣勢，珍惜國三最後一個大賽，跟隊友拚戰的機會。

長安過往在國中硬式聯賽最佳成績為104學年度的第5名，今天搶勝晉級4強、改寫隊史紀錄，鄭凱名表示，感謝校方支持球隊，還有辛苦的教練團，像是教練戴子堯已經一起打拚12年，搭配默契好。

鄭凱名還想跟過世前教頭陳逸松說，「我沒有讓他失望」，上次第5名是陳逸松帶隊，接下來會以他為榜樣，帶領球隊續創佳績。

國中硬式聯賽4強出爐，除了長安國中外，還有高雄忠孝國中、桃園新明國中、桃園仁和國中，桃園球隊占4強一半名額；上屆冠軍新北二重國中在32強提前被淘汰，忠孝國中為上屆亞軍。

棒球

延伸閱讀

桃園新建公共化幼兒園 鄭文燦：111學年度估增設116班

歷經美福、家樂福倉儲大火 桃園消防局辦搶救演練

熱火內部風暴 主帥笑回：只是討論晚餐吃什麼

桃園大有立體停車場啟用 即日起至4月底免費

相關新聞

日職／開季一軍台將+1 張奕緊急報到首度參與開幕戰

日本職棒今天開打，原本有兩名台將王柏融、吳念庭登錄開季一軍名單，今天臨時「+1」，歐力士隊因左投山田修義為新冠肺炎密切接...

中職／揍球員卻意外成三商虎總仔 中尾孝義憶當年「黑暗期」

曾擔來台擔任中職三商虎隊日籍總教練中尾孝義，日前向日媒《日刊現代》透露，當時因不滿球員態度不加動手打人，卻意外成為球隊主帥，並回憶起在台時中職「黑暗期」。 在日職擁有13年球員生涯的中尾孝義，曾

棒球／國中硬式聯賽長安首闖4強 不讓過世前教頭失望

國中硬式棒球聯賽4強出爐，台北市長安國中今天8強與宜蘭三星交手，以7比0、5局拿勝晉級4強、改寫隊史紀錄沒讓過世的前教頭...

中職／最強聯名鋼彈XCPBL公開 5+1吉祥物變身初代鋼彈

中職33年將在4月2日開季，今天《機動戰士鋼彈 X CPBL史上最強聯名商品》正式亮相 ，5隊吉祥物和中職吉祥物台灣犬「...

日職／王柏融、吳念庭 擠進開季一軍名單

日本職棒新球季今天開打，火腿隊的王柏融以及西武隊的吳念庭成功卡位開季一軍名單，連續5年都有台將入榜，阪神隊陳偉殷、歐力士...

中職／開幕戰 有望上演土投對決

中華職棒新球季第一戰重演獅象大戰，統一獅隊開幕戰先發預計從本土投手胡智為、施子謙及江辰晏之中「三選一」，中信兄弟隊因德保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。