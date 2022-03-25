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中職／揍球員卻意外成三商虎總仔 中尾孝義憶當年「黑暗期」

聯合新聞網 / 綜合報導
曾擔任前三商虎隊總教練的中尾孝義(左)，日前向日媒《日刊現代》透露當年在中職的執教秘辛。 聯合報系資料照
曾擔任前三商虎隊總教練的中尾孝義(左)，日前向日媒《日刊現代》透露當年在中職的執教秘辛。 聯合報系資料照

曾擔來台擔任中職三商虎隊日籍總教練中尾孝義，日前向日媒《日刊現代》透露，當時因不滿球員態度不加動手打人，卻意外成為球隊主帥，並回憶起在台時中職「黑暗期」。

在日職擁有13年球員生涯的中尾孝義，曾效力中日龍、讀賣巨人與西武獅隊曾3度入選明星賽、2度拿下金手套和最佳九人獎項，總計出賽980場，敲出699支安打、擊出109轟、打擊率2成63的成績，是當時日職數一數二的頂尖名捕。

卸下球員身份後，中尾孝義輾轉來到台灣擔任中職三商虎隊臨時打擊教練，之後則轉任綜合教練，指導球員打擊、守備。但因為當時中職正處「黑暗期」，選手們態度消極、無視教練團指示，此況讓中尾孝義大動肝火、忍不住出手揍人，而打人當下正巧被當時領隊撞見，原以為將被開除的他，事情卻有意想不到的發展。

三商虎當時戰績低迷，球隊高層決定撤換時任總教練，因此詢問中尾孝義是否有意願擔任三商虎總教練，中尾孝義回想起當時領隊說得話表示，「雖然動手打人，但從沒看過對棒球這麼認真、熱情的人，球隊需要你。」陰錯陽差之下他成為三商虎新教頭，總計執教49場，拿下25勝23敗1和的成績。

對於當時正處「黑暗期」的中華職棒，中尾孝義心有餘悸表示，「那時台灣打假球盛行，若不配合將有可能被黑道威脅，但慶幸自己沒有遇到此事。」而1999年因遭逢921大地震，原已續約下任總教練的中尾孝義卻被告知三商虎隊解散，雖然來台執教短暫，不過這段刻骨銘心的時光應成為心中難以忘懷的回憶。

921大地震 黑道 義大

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