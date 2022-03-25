中職／最強聯名鋼彈XCPBL公開 5+1吉祥物變身初代鋼彈

中職33年將在4月2日開季，今天《機動戰士鋼彈 X CPBL史上最強聯名商品》正式亮相 ，5隊吉祥物和中職吉祥物台灣犬「歐吿」變身初代鋼彈RX-78-2 ，為新球季預熱。

日本人氣動漫「機動戰士鋼彈 」首次與中職及5球團聯名，今天陸續在中午12點起公布相關商品，從球衣、球帽、馬克杯、托特包、鑰匙圈、立牌、運動毛巾到棒球等，每個品項均是獨家原創設計，採限量發行。

5隊吉祥物統一獅隊「萊恩」、中信兄弟隊「小翔」、樂天桃猿隊「Rocky」、味全龍隊「威弟」、富邦悍將隊「Frankie」及中職台灣犬「歐告」，齊聚一堂化身初代鋼彈RX-78-2，一起相挺2022年賽季開打。

聯名商品除了於中職、各隊線上商城即刻開賣外，26、27日於新光三越站前廣場的季前年度宣告活動，也將有實體快閃店。