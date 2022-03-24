中職／游擊「獅」誤多 陳重廷補洞又敲追平安

統一獅隊老將潘威倫先發4局僅失1分責失，游擊位置的3次失誤一度讓獅隊落後，不過靠著陳重廷在9局上的二壘安打，獅隊今晚與中信兄弟隊在澄清湖球場以5：5戰平。

潘威倫今年定為回到先發投手，官辦熱身賽首度出賽，先發4局被敲出5支安打，丟掉4分，不過其中只有1分是責失分。

獅隊失分跟游擊位置深度不足有關，主力游擊手林祖傑肩膀有狀況，寄望替補的楊竣翔腳踝扭傷，今天派出去年選秀第七指名的謝修銓先發，結果1局下、3局下、5局下都出現傳球失誤，也間接導致失分，之後由陳重廷替補守備。

獅隊打線靠著3局上的6支安打，包括新洋砲羅薩的首安，攻下4分一度逆轉；不過兄弟先在3局下追平，5局下陳子豪的安打超前比數。

好在9局上獅隊姚雨翔敲安製造機會，代跑的陳重羽靠推進上二壘，接著弟弟陳重廷一棒將球敲到左外野全壘打牆上，這支深遠的二壘打敲回追平分，雙方握手言和。

兄弟先發投手象魔力4局失4分都是責失分，5局由「終結者」李振昌提前上場試刀，12顆球投出三上三下，後續同樣在測試階段的楊志龍、黃恩賜也都各投1局無失分。

統一獅隊洋砲羅薩首度先發的成績是3打數1安打，另有1次保送上壘；兄弟洋砲福來喜首次先發則是4打數無安打，前兩場代打各1打數也都沒敲安。