快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

日職／火腿監督不叫新庄剛志！正式登錄「BIGBOSS」為名

聯合新聞網 / 綜合報導
從今天起，火腿隊監督不叫新庄剛志，而是叫「BIGBOSS」！ 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
從今天起，火腿隊監督不叫新庄剛志，而是叫「BIGBOSS」！ 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

火腿隊監督新庄剛志自去年上任以來頻頻出奇招，這回他更瘋狂，索性把日職官方教練名單的登錄姓名由新庄剛志改成「BIGBOSS」，台灣網友直呼：「終於正名了！」

日職官方推特稍早發布「登錄名稱更改公告」，表示火腿隊總教練的登錄姓名由新庄剛志改為「BIGBOSS」，還以片假名註明念法。

消息被轉貼至PTT，網友留言刷一排「笑死」、「終於正名了XD」，也有人開完笑表示，如此一來「大王」王柏融應該也可以改名「BIGWANG」。

PTT 新庄剛志 火腿 王柏融

相關新聞

日職／王柏融、吳念庭開季一軍 再次卡位成功

日本職棒新球季將在明天開打，12球團今天也公布開季一軍名單，火腿隊的王柏融以及西武隊的吳念庭入榜，兩位台灣好手都是繼20...

日職／火腿監督不叫新庄剛志！正式登錄「BIGBOSS」為名

火腿隊監督新庄剛志自去年上任以來頻頻出奇招，這回他更瘋狂，索性把日職官方教練名單的登錄姓名由新庄剛志改成「BIGBOSS」，台灣網友直呼：「終於正名了！」

中職／獅隊開季6本土先發待命 開幕戰3選1

統一獅隊透過自辦、官辦熱身賽尋找可用之兵，總教練林岳平看好今年上半季有六名本土投手可扛先發，其中胡智為、施子謙及江辰晏近...

日職／火腿隊壓倒性不被看好 「洋聯是5強1弱」

日本職棒將在明天開打，各家日媒也在今天刊出戰力預測，由新庄剛志率領的火腿隊完全不被看好，日刊體育28名球評有20人預測火...

日職／怪奇受傷案例 軟銀松本裕樹因針灸斷針留體內成傷兵

日職軟銀今日宣佈，25歲先發右投松本裕樹在私下針灸治療時，針頭不幸斷裂殘留在體內，必須開刀將針取出，預計將缺席1到2週，他的位置將暫時由隊友大關友久替補。 松本裕樹在2014年選秀以第一順位被選

中職／中信兄弟整體加薪破7% 李振昌續當「薪」一哥

中信兄弟隊今天公布調薪結果，終結者李振昌獲得3年複數年約，今年月薪80萬元持續穩居球隊「薪」一哥，調幅最高是同在牛棚蔡齊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。