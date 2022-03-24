日職／火腿監督不叫新庄剛志！正式登錄「BIGBOSS」為名
火腿隊監督新庄剛志自去年上任以來頻頻出奇招，這回他更瘋狂，索性把日職官方教練名單的登錄姓名由新庄剛志改成「BIGBOSS」，台灣網友直呼：「終於正名了！」
日職官方推特稍早發布「登錄名稱更改公告」，表示火腿隊總教練的登錄姓名由新庄剛志改為「BIGBOSS」，還以片假名註明念法。
消息被轉貼至PTT，網友留言刷一排「笑死」、「終於正名了XD」，也有人開完笑表示，如此一來「大王」王柏融應該也可以改名「BIGWANG」。
【登録名変更のお知らせ（3/24）】— 日本野球機構（NPB） (@npb) March 24, 2022
北海道日本ハムファイターズ 監督 新庄 剛志 → BIGBOSS に変更
（読み：ビッグボス）https://t.co/2RpJ8Qi6td#NPB
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