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日職／王柏融、吳念庭開季一軍 再次卡位成功

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

日本職棒新球季將在明天開打，12球團今天也公布開季一軍名單，火腿隊的王柏融以及西武隊的吳念庭入榜，兩位台灣好手都是繼2020年後再次進入開季一軍名單。

王柏融今年在官辦熱身賽表現不算理想，出賽13場，25打數敲3支安打，打擊率1成20，有1轟、2打點，不過火腿隊監督新庄剛志仍決定開幕戰名單帶上王柏融、努涅茲（Renato Nunez）、艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）3名洋砲，而沒有帶上洋投。

吳念庭今年熱身賽35打數6安打、打擊率1成71，另有3打點、3得分，表現雖然不算突出，不過去年球季打擊率2成38、10轟、48分打點的成績擺在檯面，加上多守位的優勢，仍足以卡位一軍。

其他旅日台將，如阪神隊陳偉殷、歐力士隊張奕、樂天隊宋家豪和王彥程，都不在開季名單中，宋家豪因家中有事，2月初春訓剛報到不久又回到台灣，3月初才再次抵達日本，在3月9日與球隊會合。

王柏融 宋家豪

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