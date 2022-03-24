日職／火腿隊壓倒性不被看好 「洋聯是5強1弱」

日本職棒將在明天開打，各家日媒也在今天刊出戰力預測，由新庄剛志率領的火腿隊完全不被看好，日刊體育28名球評有20人預測火腿隊排名墊底，而週刊棒球12人有11人預測火腿墊底，另1人評估是倒數第二，將是「5強1弱」的態勢。

日刊體育大規模找來28名球評預測新球季的戰力，太平洋聯盟的第1名預測分佈很廣，歐力士、軟銀、樂天、羅德都有人看好，墊底球隊很有共識，20人選擇了火腿隊，另有5人認為是西武隊、2人樂天隊、1人羅德隊。

不過也有5名球評看好火腿隊可以排到前三名的A段班，分別是中西清起、濱名千廣、今岡真訪以及建山義紀，其中今岡真訪更將火腿隊排到第2名，他認為，火腿隊在新庄剛志率領下，有機會展現出全新風貌，發掘出不被注意的選手，「去年成績雖然不佳，但今年會是很有趣的一支隊伍」。

至於週刊棒球的預測，12名球評中，多半看好歐力士、羅德隊能夠拿下今年太平洋聯盟第一，只有墊底的球隊獲得雙位數票數，就是拿到11票的火腿隊，唯一例外的白井一幸則認為火腿隊是排第五名，壓倒性的不被看好。

其中前養樂多隊監督真中滿認為，火腿隊話題多，但年輕選手也多，跟其他球團相比，戰力還是比較吃虧，「太平洋聯盟基本是5強1弱，在這之中我看好去年墊底的西武隊能拿到第一名，高橋光成、今井達也、松本航先發3本柱的成長，加上新人隅田知一郎、佐藤隼輔加入，投打戰力都有機會衝上第一」。