快訊

直播／高雄化工廠爆群聚…今本土增15例 境外124例再創新高　

謝龍介頻出招迫朱立倫讓步 獲台南提名能孤鳥變母雞？

中職／獅隊開季6本土先發待命 開幕戰3選1

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊投手胡智為。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手胡智為。圖／統一獅隊提供

統一獅隊透過自辦、官辦熱身賽尋找可用之兵，總教練林岳平看好今年上半季有六名本土投手可扛先發，其中胡智為施子謙及江辰晏近況最好，開幕戰先發投手預計三選一。

獅隊今年洋將來得晚，目前只有投手柯瑞、野手羅薩解除隔離，布雷克與羅昂則預計3月25日才結束自主管理，開季時投手恐怕只有1名洋投，還需要4名本土投手，目前以胡智為、施子謙、江辰晏、古林睿煬、潘威倫及姚杰宏六人表現最佳。

胡智為在2021年季中加盟統一獅，過去在美國職棒多以中繼、救援身分準備，今年為站穩一軍先發，胡智為也做了許多功課，熱身賽最快球速來到151公里，希望以最好的狀況迎接開季，期許自己今年的成績能夠更加穩定。

統一獅隊投手施子謙。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手施子謙。圖／統一獅隊提供

施子謙去年球季多在一、二軍上下，也一度被調往中繼，今年希望找回2018年新人王的表現，增強投球穩定性與競爭力，施子謙認為自己雖不是速球派選手，但要以控球作為優勢，進入一軍輪值，剛好今年教練一色優回歸，施子謙想從他身上挖掘更多訓練方式。

「台南金孫」古林睿煬在熱身賽期間因恢復狀況不如預期，一度跳過輪值，不過林岳平設定他為球隊第五號先發。

40歲老將潘威倫距離生涯150勝和3萬球里程碑，只差4勝、123球就可達陣，作為聯盟勝投、先發場次、投球局數與投球數紀錄保持人，要邁向第20個球季。

牛棚方面，新人投手劉予承秀出150公里球速獲得餅總青睞，熱身賽火球連發，不過控球以及頻繁出賽後的恢復能力，會是在一軍的最大考驗。

去年倚賴的中繼投手鄭鈞仁與吳承諭，因去年投球數偏多，雖然趕不上開季，但餅總也能體諒，給予較多時間準備，空缺則由學長王鏡銘、邱浩均補上。

施子謙 胡智為

延伸閱讀

中職／「先找回當初感覺」 胡金龍火力升溫敲雙安

中職／去年投出吳承諭 餅總點名今年牛棚期待之星

中職／鎖定餅總的「129」 陳韻文想把紀錄留在獅隊

中職／正港「7-11的兒子」 吳丞哲來獅隊圓了爸爸的夢

相關新聞

中職／獅隊開季6本土先發待命 開幕戰3選1

統一獅隊透過自辦、官辦熱身賽尋找可用之兵，總教練林岳平看好今年上半季有六名本土投手可扛先發，其中胡智為、施子謙及江辰晏近...

日職／火腿隊壓倒性不被看好 「洋聯是5強1弱」

日本職棒將在明天開打，各家日媒也在今天刊出戰力預測，由新庄剛志率領的火腿隊完全不被看好，日刊體育28名球評有20人預測火...

日職／怪奇受傷案例 軟銀松本裕樹因針灸斷針留體內成傷兵

日職軟銀今日宣佈，25歲先發右投松本裕樹在私下針灸治療時，針頭不幸斷裂殘留在體內，必須開刀將針取出，預計將缺席1到2週，他的位置將暫時由隊友大關友久替補。 松本裕樹在2014年選秀以第一順位被選

中職／中信兄弟整體加薪破7% 李振昌續當「薪」一哥

中信兄弟隊今天公布調薪結果，終結者李振昌獲得3年複數年約，今年月薪80萬元持續穩居球隊「薪」一哥，調幅最高是同在牛棚蔡齊...

中職／兄弟無法對味全 兩場熱身賽都因雨取消

中華職棒今天兩場官辦熱身賽都遇到雨神攪局，繼嘉義市的統一獅與富邦悍將戰之後，原訂斗六棒球場舉行的中信兄弟隊對上味全龍隊比...

中職／雨神喊停 胡金龍對前東家戲碼延後開演

中華職棒今天在嘉義市的熱身賽，因下雨導致場地不適宜，原本統一獅隊對富邦悍將隊的比賽宣布取消，胡金龍轉披獅袍後對上前東家的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。