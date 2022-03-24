中職／獅隊開季6本土先發待命 開幕戰3選1

統一獅隊透過自辦、官辦熱身賽尋找可用之兵，總教練林岳平看好今年上半季有六名本土投手可扛先發，其中胡智為、施子謙及江辰晏近況最好，開幕戰先發投手預計三選一。

獅隊今年洋將來得晚，目前只有投手柯瑞、野手羅薩解除隔離，布雷克與羅昂則預計3月25日才結束自主管理，開季時投手恐怕只有1名洋投，還需要4名本土投手，目前以胡智為、施子謙、江辰晏、古林睿煬、潘威倫及姚杰宏六人表現最佳。

胡智為在2021年季中加盟統一獅，過去在美國職棒多以中繼、救援身分準備，今年為站穩一軍先發，胡智為也做了許多功課，熱身賽最快球速來到151公里，希望以最好的狀況迎接開季，期許自己今年的成績能夠更加穩定。

統一獅隊投手施子謙。圖／統一獅隊提供

施子謙去年球季多在一、二軍上下，也一度被調往中繼，今年希望找回2018年新人王的表現，增強投球穩定性與競爭力，施子謙認為自己雖不是速球派選手，但要以控球作為優勢，進入一軍輪值，剛好今年教練一色優回歸，施子謙想從他身上挖掘更多訓練方式。

「台南金孫」古林睿煬在熱身賽期間因恢復狀況不如預期，一度跳過輪值，不過林岳平設定他為球隊第五號先發。

40歲老將潘威倫距離生涯150勝和3萬球里程碑，只差4勝、123球就可達陣，作為聯盟勝投、先發場次、投球局數與投球數紀錄保持人，要邁向第20個球季。

牛棚方面，新人投手劉予承秀出150公里球速獲得餅總青睞，熱身賽火球連發，不過控球以及頻繁出賽後的恢復能力，會是在一軍的最大考驗。

去年倚賴的中繼投手鄭鈞仁與吳承諭，因去年投球數偏多，雖然趕不上開季，但餅總也能體諒，給予較多時間準備，空缺則由學長王鏡銘、邱浩均補上。