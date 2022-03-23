中職／中信兄弟整體加薪破7% 李振昌續當「薪」一哥

中信兄弟隊今天公布調薪結果，終結者李振昌獲得3年複數年約，今年月薪80萬元持續穩居球隊「薪」一哥，調幅最高是同在牛棚蔡齊哲的66%，受到奪冠效益影響，全隊調幅超過7%，為今年續拚二連霸提供滿滿動力。

兄弟領隊劉志威在春訓首日估計今年全隊調幅可到7%，官辦熱身賽開打時再更新「超過7%」，預告本周公布的薪資調整也在今天揭曉。

去年一軍主力野手調幅相差不多，辦了游擊手金手套及最佳十人獎項的江坤宇，今年月薪由22萬調升至32萬，調幅45%。

拿下一壘手金手套獎項的許基宏，球團給予複數年約肯定，今年月薪也由28.5萬調升至40萬，調幅40%，不過合約長度及後續月薪未公布。

高中畢業即加盟兄弟，今年即將邁入第10個球季的重砲陳子豪，球團也給予3年複數年合約，今年月薪由33萬調升至45萬，調幅36%，接下來兩年月薪則是55、60萬。

去年拿下總冠軍系列賽MVP以及金手套外野手獎項的詹子賢，月薪由45萬調升至55萬，調幅22%；捕手高宇杰月薪由16萬調升至24萬，調幅50%則為野手最高。

投手方面，李振昌去年月薪70萬元，今年球團再度給予3年合約肯定，月薪80萬元，為全隊最高薪；去年以27次中繼成功，拿下中繼王二連霸的吳俊偉，月薪由20萬調升至30萬，調幅50%。

官大元去年行使自由球員權利後，加上開季最長31.2局無責失分、東山再起獎的成績，換來一紙2年複數年合約，今年月薪由16萬調升至24萬，調幅也是50%，明年月薪則是27萬。

去年為球隊拿下12場勝投的鄭凱文，球團也給予2年複數年合約肯定，今年月薪由60萬調升至68萬，調幅13%，明年月薪則是73萬。

蔡齊哲月薪由15萬調升至25萬，調幅66%為此次調薪幅度最高選手；謝榮豪月薪由15.5萬調升至22.5萬，調幅45%。

小幅調薪部份，潘志芳月薪由14萬調升至17萬，調幅21%；陳家駒月薪由21萬調升至25萬，調幅19%；陳文杰月薪由13萬調升至15萬，調幅15%；岳東華月薪由20萬調升至22萬，調幅10%。