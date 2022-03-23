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中職／雨神喊停 胡金龍對前東家戲碼延後開演

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
3月23日嘉義市棒球場統一獅隊對上富邦悍將隊的熱身賽，因雨取消。圖／中華職棒聯盟提供
3月23日嘉義市棒球場統一獅隊對上富邦悍將隊的熱身賽，因雨取消。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒今天在嘉義市的熱身賽，因下雨導致場地不適宜，原本統一獅隊對富邦悍將隊的比賽宣布取消，胡金龍轉披獅袍後對上前東家的第一場官辦熱身賽打不成，兩隊最快要到3月28日才會再相遇。

中華職棒聯盟今天宣布，3月23日嘉義市統一獅隊對上富邦悍將隊的熱身賽，經勘查場地後，確認不適宜進行比賽，決定比賽取消。

胡金龍「解凍」後轉隊至統一獅，今年春訓在3月8日自辦熱身賽就曾對上富邦悍將隊，當時成績是2打數無安打，包括1K，官辦熱身賽今天原本的第一戰則因雨取消。

由於熱身賽沒有補賽機制，獅隊下次要對上悍將要等到3月28日，地點同樣在嘉義市，也是球季開打前的最後一次對戰，例行賽兩隊初次交手則是4月10日在新莊球場。

富邦悍將 統一獅 胡金龍 中華職棒

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