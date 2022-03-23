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日職／新庄剛志出奇兵 開幕戰新人先發隊史66年來首見

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本火腿隊監督「BIG BOSS」新庄剛志今天透過社群媒體宣布，新球季開幕戰先發投手將交給新生代火球男北山亘基手上。 截圖自北海道官方推特
日本火腿隊監督「BIG BOSS」新庄剛志今天透過社群媒體宣布，新球季開幕戰先發投手將交給新生代火球男北山亘基手上。 截圖自北海道官方推特

日本火腿隊監督「BIG BOSS」新庄剛志今天透過社群媒體宣布，新球季開幕戰先發投手將交給新生代火球男北山亘基，出乎外界預料，這是日職近9年來再次有新人投手扛起開幕戰先發，隊史上一次更要追溯到66年前。

外界原本預估火腿隊先發會是王牌投手上澤直之或是新人球季拿下10勝的伊藤大海，不過新庄剛志再次不按牌理出牌，在個人推特宣布開幕戰先發投手是北山亘基。

日職上一次由新人扛起開幕戰先發是2013年的樂天隊則本昂大，而火腿隊史上一次是1956年的牧野伸，當時隊名叫做東映飛人。

北山亘基是日職史上第14位扛起開幕戰先發的新人，從1965年啟用選秀來算則是第3人，前面是1984年養樂多隊第1指名高野光、以及樂天隊第2指名的則本。

22歲的北山亘基在大學畢業後，在去年選秀會以第8指名被火腿隊挑中，今年春訓在二軍曾飆出156公里速球，一軍官辦熱身賽出賽5場，6局被敲3安無失分，送出13次三振，由於出賽局數都不多，外界認為很可能擔任「假先發」角色。

新庄剛志過去的發言或許透露出選擇北山亘基的端倪，他曾表示只要表現好的人，就有機會先發，不分一、二軍，而如果將好的投手放在第三、第四號，剛好會對上對方中段的投手，贏球機率就比較高。

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