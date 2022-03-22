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中職／磊哥有料！廖任磊4局無失分 龍隊5投完封猿隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
廖任磊。圖／報系資料照
廖任磊。圖／報系資料照

味全龍隊投手廖任磊在先發的定位上穩健調整，今天在官辦熱身賽遭遇強打環伺的樂天桃猿隊，先發4局無失分成為最大亮點，李凱威敲出兩分砲，龍隊終場以5：0完封猿隊。

廖任磊在自辦熱身賽都以先發出賽，延續到今天的官辦熱身賽，先發4局共用65球，有41球好球，被敲5安打，4局投球都被攻占得點圈，卻都能力保不失，有3次三振、1次保送。

兩隊前4局維持0：0，龍隊在第5局率先突破封鎖，面對蘇俊羽的投球，由郭天信的二壘打開局，林智勝的安打先助龍隊先馳得點，李凱威補上兩分砲，第7局歐晉、劉基鴻的安打各有1分打點。

猿隊由狂威先發，他也是目前陣中調整進度最快的洋投，投3局共用58球，被敲2安打、3保送並未失分；豪勁8局下登板，演出三上三下。

去年CP值最高洋投伍鐸今天在第6局登板，投2局六上六下，包括連續解決猿隊的四棒海陳俊秀、林泓育、朱育賢。龍隊5任投手聯手封鎖，賞給猿隊完封敗。

廖任磊 李凱威 樂天桃猿 味全龍

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