快訊

林穎孟涉貪晚間移送北檢複訊 低頭連說兩次「我沒有」

iPhone也「折」服？安卓5款摺疊手機一次看 蘋果動向曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／14年舊情放一邊 王勝偉3分砲率悍將炸翻兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王勝偉敲出三分砲，棒打前隊友中信兄弟隊廖乙忠。圖／富邦悍將隊提供
王勝偉敲出三分砲，棒打前隊友中信兄弟隊廖乙忠。圖／富邦悍將隊提供

雖有14年的兄弟情，王勝偉球棒不留情，今天在官辦熱身賽敲出三分砲，幫助富邦悍將隊開火以6：1擊敗中信兄弟隊，定位先發的郭俊麟、洋投范米特先後登板，分別繳出5局失1分、3局無失分，狀況不俗。

王勝偉去年向兄弟自請離隊，前進悍將尋覓更多出賽機會，今年春訓首轟出現在今天，且是碰到最熟悉的對手，這也是他生涯第一次面對兄弟開轟。

悍將第2局就由王勝偉敲出三分砲，狙擊廖乙忠，點燃第一波攻勢；第6局則是重擊官大元，單局從他手中敲出4安打，蔣智賢、張進德、楊晉豪、陽耀勳接力補刀，再打下3分。

悍將由郭俊麟先發，僅用52球完成表訂的5局，只被敲出1安打，丟掉的1分出現在第5局，張志豪敲出二壘打後進占三壘，潘志芳補上高飛犧牲打，郭俊麟繳出一場高效率的5局失1分好投。

洋投范米特首度在熱身賽亮相，第6局接手，投3局被敲2安打、無失分，第9局則推出曾峻岳關門，連飆150公里以上球速，首位打者岳東華就敲二壘打，但接著連飆3K收工。

郭俊麟先發5局僅用52球，被敲1安打、失1分。圖／富邦悍將隊提供
郭俊麟先發5局僅用52球，被敲1安打、失1分。圖／富邦悍將隊提供
王勝偉敲出三分砲，棒打前隊友中信兄弟隊廖乙忠。圖／富邦悍將隊提供
王勝偉敲出三分砲，棒打前隊友中信兄弟隊廖乙忠。圖／富邦悍將隊提供

王勝偉 郭俊麟 陽耀勳 富邦悍將 中信兄弟

延伸閱讀

中職／胡金龍重返註冊名單 轉隊球員共9人

棒球／王勝偉12強經典傳球 WBSC「重播」稱讚

中職／富邦體能訓練搞笑 象迷欣慰王勝偉已融入悍將

中職／詹子賢感性告別離隊學長 貼搞笑醜照戳中網友笑點

相關新聞

中職／德保拉趕上開幕戰先發有難度 兄弟還有大名單

中信兄弟隊王牌投手德保拉近期傳出調整進度落後，總教練林威助證實他因腰部不適，要趕上開季會有難度，4月2日開幕戰先發人選可...

中職／磊哥有料！廖任磊4局無失分 龍隊5投完封猿隊

味全龍隊投手廖任磊在先發的定位上穩健調整，今天在官辦熱身賽遭遇強打環伺的樂天桃猿隊，先發4局無失分成為最大亮點，李凱威敲...

中職／14年舊情放一邊 王勝偉3分砲率悍將炸翻兄弟

雖有14年的兄弟情，王勝偉球棒不留情，今天在官辦熱身賽敲出三分砲，幫助富邦悍將隊開火以6：1擊敗中信兄弟隊，定位先發的郭...

日職／日媒預測開幕戰名單 王柏融落選、吳念庭第八棒

日職開幕戰僅剩3天即將展開，日本轉播單位DAZN今天預測各隊開幕戰陣容，王柏融不在火腿名單當中，而吳念庭推測為先發第8棒三壘手。 「DAZN」撰文表示，今年火腿最看好的投手是伊藤大海，而對熱身賽

棒球／鄭浩均旅美1季遭道奇釋出 投向獨聯當陽岱鋼隊友

24歲台灣右投鄭浩均僅在小聯盟留下1年出賽成績，近期遭到道奇隊釋出，獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country Do...

棒球／超級「火球秀」再現 美大學生登場關門狂飆167公里

美國田納西大學火球終結者喬伊斯（Ben Joyce）球速再飆新高!在昨日對決北卡的比賽中，他竟然秀出104英里（約167公里）的速球。 喬伊斯昨日9局上場關門，最後一打席狂飆球速，最快的一球雖是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。