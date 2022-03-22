中職／14年舊情放一邊 王勝偉3分砲率悍將炸翻兄弟

雖有14年的兄弟情，王勝偉球棒不留情，今天在官辦熱身賽敲出三分砲，幫助富邦悍將隊開火以6：1擊敗中信兄弟隊，定位先發的郭俊麟、洋投范米特先後登板，分別繳出5局失1分、3局無失分，狀況不俗。

王勝偉去年向兄弟自請離隊，前進悍將尋覓更多出賽機會，今年春訓首轟出現在今天，且是碰到最熟悉的對手，這也是他生涯第一次面對兄弟開轟。

悍將第2局就由王勝偉敲出三分砲，狙擊廖乙忠，點燃第一波攻勢；第6局則是重擊官大元，單局從他手中敲出4安打，蔣智賢、張進德、楊晉豪、陽耀勳接力補刀，再打下3分。

悍將由郭俊麟先發，僅用52球完成表訂的5局，只被敲出1安打，丟掉的1分出現在第5局，張志豪敲出二壘打後進占三壘，潘志芳補上高飛犧牲打，郭俊麟繳出一場高效率的5局失1分好投。