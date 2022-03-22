中職／德保拉趕上開幕戰先發有難度 兄弟還有大名單

中信兄弟隊王牌投手德保拉近期傳出調整進度落後，總教練林威助證實他因腰部不適，要趕上開季會有難度，4月2日開幕戰先發人選可能要從其他投手裡選擇。

德保拉為兩屆年度MVP，連續第3年披上兄弟戰袍，今年為兄弟第一位抵台洋投，3月初已經完成全部隔離、自主健康管理程序，在自辦熱身賽未亮相，按照助總的規畫，原本預計在官辦熱身賽第2或3場登板，但計畫臨時有變。

林威助上周末透露，德保拉近期調整進度較慢，今天進一步證實他在上周牛棚練投後表達腰部不適，經檢查為扭傷，近期已開始復健，還需要觀察狀況，但要趕上開幕戰確實有難度。

兄弟足以先發的選項不少，林威助上周被問到開幕戰先發投手人選時，認真回應：「德保拉、泰迪、鄭凱文、象魔力、余謙、吳哲源、呂彥青，大概這幾個，都有可能。」把自家先發投手名單念了一輪，在德保拉退出選項後，還是有一張大名單。

一開始被評估調整相對落後的泰迪，現在反倒在正常進度內，目前以他扛開幕戰最被看好，若由他登板，也等於將在賽季首戰就碰上前東家統一獅隊，也是話題。