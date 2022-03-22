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中職／黃恩賜捐贈球具給母校 遭獅隊釋出後不放棄重回職棒

中央社 / 台北22日電
曾效力中職統一獅隊的球員黃恩賜（前左）回饋母校，去年底接任光復國小OB會會長，攜手高林文創基金會致贈母校球具，希望拋磚引玉。 圖/帕菲克國際運動行銷提供
曾效力中職統一獅隊的球員黃恩賜（前左）回饋母校，去年底接任光復國小OB會會長，攜手高林文創基金會致贈母校球具，希望拋磚引玉。 圖/帕菲克國際運動行銷提供

曾效力中職統一獅隊的球員黃恩賜回饋母校，去年底接任光復國小OB會會長，攜手高林文創基金會致贈母校球具，希望拋磚引玉，他也持續在經紀公司基地訓練，等待第6隊、爭取重返職業舞台機會。

野手黃恩賜2010年季中選秀被獅隊選進，2021年季後被釋出，先前也曾隨業餘成棒隊練球、維持手感，同時嘗試主持工作。

黃恩賜去年底接任光復國小棒球OB會會長，光復國小孕育出許多棒球好手，包括現役中職中信兄弟野手周思齊、富邦悍將野手高國輝等人。

黃恩賜上任第一步與高林文創基金會致贈棒球用具回饋母校，今天回饋儀式上提到，希望藉此拋磚引玉讓更多企業幫助基層學校，讓學弟們能擁有更多的資源，期許他們學會感激不忘本，未來有能力也可以回饋學校，讓這份愛持續下去。

黃恩賜還沒有放棄重返職棒舞台的希望，目前持續在所屬經紀公司帕菲克運動基地自主訓練維持手感，等待第6隊機會，也期許成為學弟們的榜樣，永不放棄、把握能在場上的每一刻。

黃恩賜 棒球 中職

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