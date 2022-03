棒球／超級「火球秀」再現 美大學生登場關門狂飆167公里

美國田納西大學火球終結者喬伊斯(Ben Joyce)球速再飆新高!在昨日對決北卡的比賽中,他竟然秀出104英里(約167公里)的速球。

喬伊斯昨日9局上場關門,最後一打席狂飆球速,最快的一球雖是壞球,但測速槍顯示104英里,讓全場熱血沸騰,當天他也展現出高達91英哩的變速球。

喬伊斯曾在2020年秋天動了右手韌帶移植手術,導致2021年整年無法出賽,但一個月竟然在投手丘上上演103.5英里的「火球秀」,喬伊斯本季的球速屢屢創新高,教練維泰洛維曾受訪表示,這名年輕人球速飆升的非比尋常。

Facing Ben Joyce...an At Bat from Hell. 🔥



102mph, 103mph & 104mph Fastballs.

91mph Changeup.

102mph Fastball (for the K). pic.twitter.com/PCtnTEtU5G