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棒球／超級「火球秀」再現 美大學生登場關門狂飆167公里

聯合新聞網 / 綜合報導
美國田納西大學火球終結者喬伊斯飆出104英里（約167公里）速球。 截自影片
美國田納西大學火球終結者喬伊斯飆出104英里（約167公里）速球。 截自影片

美國田納西大學火球終結者喬伊斯（Ben Joyce）球速再飆新高!在昨日對決北卡的比賽中，他竟然秀出104英里（約167公里）的速球。

喬伊斯昨日9局上場關門，最後一打席狂飆球速，最快的一球雖是壞球，但測速槍顯示104英里，讓全場熱血沸騰，當天他也展現出高達91英哩的變速球。

喬伊斯曾在2020年秋天動了右手韌帶移植手術，導致2021年整年無法出賽，但一個月竟然在投手丘上上演103.5英里的「火球秀」，喬伊斯本季的球速屢屢創新高，教練維泰洛維曾受訪表示，這名年輕人球速飆升的非比尋常。

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