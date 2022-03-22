日職／日媒預測開幕戰名單 王柏融落選、吳念庭第八棒

日職開幕戰僅剩3天即將展開，日本轉播單位DAZN今天預測各隊開幕戰陣容，王柏融不在火腿名單當中，而吳念庭推測為先發第8棒三壘手。

「DAZN」撰文表示，今年火腿最看好的投手是伊藤大海，而對熱身賽連3場開轟的外野手萬波中正寄予厚望，另外新上任的監督「BIG BOSS」新庄剛志能否率領火腿擺脫上季的陰霾，也讓人期待。

目前預測火腿開幕戰先發名單，第1棒中外野手淺間大基，第2棒游擊手洋砲阿爾坎塔拉，第3棒左外野手近藤健介，第4棒指定打擊洋砲紐耶斯。第5棒右外野手萬波中正，第6棒三壘手野村佑希，第7棒一壘手清宮幸太郎，第8棒二壘手渡邉諒，第9棒捕手清水優心。

王柏融近期一度陷入14打數無安打的低潮，在今年熱身賽留下27打席、3支安打、打擊率.120的成績，調整的狀況不好因此沒有被日媒排在開幕戰先發名單當中。

吳念庭(左)與愛斗(右)去年攜手打出驚奇，不過日媒預測開季先發名單，只有吳念庭名列其中。 截圖自西武官方推特

西武的部分「DAZN」認為可以關注被評為「大學第一左投」的隅田知一郎，熱身賽2局累計15局奪13次三振，是新人王的熱門人選，外野手鈴木將平熱身賽也有不俗的表現，有望爭取西武本季的開路先鋒。

目前預測西武開幕戰先發名單，第1棒鈴木將平、第2棒游擊手源田壯亮、第3棒二壘手外崎修汰、第4棒一壘手山川穗高、第5棒捕手森友哉、第6棒左外野手奧格雷迪（Brian O’Grady）、第7棒指定打擊中村剛也、第8棒三壘手吳念庭、第9棒右外野手岸潤一郎。

吳念庭熱身賽的表現同樣也是差強人意，35打數6安打、打擊率0.171，其中還遭11次三振，不過日媒仍相信吳念庭有機會爭取先發三壘手的位置。