中職／轉型悍將節目主持人 「最帥團長」阿努告別應援舞台

中職官辦熱身賽上星期展開，近期啦啦隊和應援團也開始做準備迎接新球季的到來，除了可以看見各隊啦啦隊成員有些微調整外，富邦悍將應援團團長阿努（Anu）也將轉型為悍將直播節目主持人，他昨在個人IG也也正式宣布，未來將不會再見他在應援台上的身影，而是會換一種角色繼續支持悍將。

阿努2015年起就開始擔任富邦前身義大犀牛的啦啦隊長，雖然之前與棒球接觸不多，但他總是替球隊、球員發展獨特的加油風格，2017年變成悍將應援團團長，這位「最帥應援團長」跳上觀眾席、帶領球場氣氛的模樣，深受球迷喜愛。

不過配合球團要發展網路平台，製播直播節目，阿努將將轉型為節目主持人，他昨晚在個人IG寫下，「謝謝。是的，我從應援舞台上退下來了！當然這些年太多太多的回憶，也非常真心感謝這所有一切的過程，心得一定很多，我再慢慢發文分享。但，謝謝，真的非常謝謝。」

文章下方頓時湧進不少留言，除了粉絲一片哀號之外，各隊啦啦隊女孩也前來關心之外，悍將投手郭俊麟更是寫下「辛苦了」，阿努隨後也回應，「看到大家的留言和訊息，忽然情緒也很滿。很抱歉我會盡快整理好自己跟回覆大家的。」