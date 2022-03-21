中職／Passion Sisters成員異動 粿粿因婚訊告別兄弟
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今招開春訓記者會，宣布2位成員粿粿、Julie離隊，並迎來3位新夥伴，4月2日開幕戰就會在球場跟大家見面。
Passion Sisters在開季前進行成員異動，人氣成員粿粿因和男星范姜彥豐傳出結婚喜訊，因此決定離隊，而Julie則以生涯規劃和健康因素為由，也將暫時告別兄弟，隊長小安在受訪時也特別提及她們，「祝福粿粿和Julie，別忘了回來球場都球迷見見面。」
稍早Passion Sisters也在官方YT頻道上傳粿粿和Julie給球迷的最後一段話，粿粿在影片一開始就開門見山，「今天就要錄這個影片跟大家宣布一件事情，雖然感覺很不捨，但是希望大家也不要很難過。」粿粿感謝球迷，「很謝謝你們一路陪著我，沒有你們就沒有我，因為即使我們沒有在這裡遇見，我們也會在更多的地方相見，說不定未來我也會再回來。」
Julie也在影片最後現身，表示因為個人和身體因素，沒辦法進場和大家一起應援加油，不過仍希望球迷未來能繼續踴躍進場替兄弟加油，也感謝Passion Sisters姊妹們的照顧，相約有一天球場再見。
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