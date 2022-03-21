快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

中職／樂天冠名主場首開先例 有望開幕戰完成

中央社 / 台北21日電
樂天冠名主場首開先例，有望開幕戰完成。 報系資料照
樂天冠名主場首開先例，有望開幕戰完成。 報系資料照

中職樂天桃猿隊落實在地經營，有機會成為中職首支冠名主場的球隊，領隊浦韋青表示，主場改名「樂天桃園棒球場」一案與市府談得順利，預料開幕戰就能順利冠名。

桃猿深耕桃園地區在地經營，今年又有新的嘗試，浦韋青表示，樂天集團一直想在台灣創造不同的運動行銷模式，此次透過冠名球場、與在地合作，希望提升品牌辨識度，也會增加在地認同感及媒體曝光度。

桃園棒球場新球季沒意外將更名「樂天桃園棒球場」，浦韋青提到，冠名權在台灣相對陌生，要促成此次合作並非金錢就可以完成，感謝桃園市政府和在地居民大力支持，球隊冠名球場後，也會有回饋計畫。

中華職棒新球季4月2日開打，樂天桃猿隊前3天都沒有賽程，主場開幕戰為4月5日在桃園棒球場迎戰中信兄弟隊。

樂天桃猿 棒球 浦韋青

延伸閱讀

中職／悍將洋砲霸帝士藥檢過關 22日官辦熱身賽可出賽

中職／新莊站內滿滿悍將 快來找林益全、高國輝打卡

中職／助總拋霸帝士禁藥疑雲 丘總：任何結果都接受

中職／ERA1.40、3.98 難以超越的肉蕭和羅力障礙

相關新聞

中職／悍將洋砲霸帝士藥檢過關 22日官辦熱身賽可出賽

富邦悍將隊新洋砲霸帝士先前因藥檢尚未完成，在官辦熱身賽未能登錄名單，今天已確定藥檢結果呈現陰性，球團表示，已收到聯盟通知...

中職／投出新人王身價翻倍 曾峻岳最常請爸媽吃屋馬

新人王曾峻岳衝破合約限制，獲得富邦悍將隊提前換約，新球季月薪15萬，他也抱持感激。打職棒1年半獲得身價翻倍，有沒有請爸媽...

中職／助總拋霸帝士禁藥疑雲 丘總：任何結果都接受

富邦悍將隊洋砲霸帝士因藥檢尚未完成，還未在官辦熱身賽出賽，昨天中信兄弟隊教頭林威助主動呼籲檢測應確實，對各隊比較公平。悍...

中職／新莊捷運站染上悍將色彩 丘總盼用球場成績回饋

富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」，今天正式對外亮相，隊長林哲...

日職／清宮幸太郎終於敲安 卻被Big Boss吐槽「打法不對喔」

日本火腿野手清宮幸太郎，過去頂著高中通算111轟的破紀錄成績，在2017年以第一指名風光加入職棒。然而這幾年來的表現卻乏善可陳，去年更是連一軍登場機會都沒有，季後還被總教練「BIG BOSS」新庄剛志下令減肥。日前他雖然在熱身賽中敲出安打，卻仍得不到教練的讚賞。

中職／Passion Sisters成員異動 粿粿因婚訊告別兄弟

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今招開春訓記者會，宣布2位成員粿粿、Julie離隊，並迎來3位新夥伴，4月2日開幕戰就會在球場跟大家見面。 Passion Sisters在開季前進行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。