中職／樂天冠名主場首開先例 有望開幕戰完成
中職樂天桃猿隊落實在地經營，有機會成為中職首支冠名主場的球隊，領隊浦韋青表示，主場改名「樂天桃園棒球場」一案與市府談得順利，預料開幕戰就能順利冠名。
桃猿深耕桃園地區在地經營，今年又有新的嘗試，浦韋青表示，樂天集團一直想在台灣創造不同的運動行銷模式，此次透過冠名球場、與在地合作，希望提升品牌辨識度，也會增加在地認同感及媒體曝光度。
桃園棒球場新球季沒意外將更名「樂天桃園棒球場」，浦韋青提到，冠名權在台灣相對陌生，要促成此次合作並非金錢就可以完成，感謝桃園市政府和在地居民大力支持，球隊冠名球場後，也會有回饋計畫。
中華職棒新球季4月2日開打，樂天桃猿隊前3天都沒有賽程，主場開幕戰為4月5日在桃園棒球場迎戰中信兄弟隊。
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