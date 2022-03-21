中職／悍將洋砲霸帝士藥檢過關 22日官辦熱身賽可出賽

富邦悍將隊新洋砲霸帝士先前因藥檢尚未完成，在官辦熱身賽未能登錄名單，今天已確定藥檢結果呈現陰性，球團表示，已收到聯盟通知，預計明天可以投入官辦熱身賽。

霸帝士先前已在自辦熱身賽出賽多場，卻未在官辦熱身賽亮相，甚至未登錄出賽名單，引起外界好奇，就連中信兄弟隊總教練林威助都主動關心。

霸帝士因在日職曾有禁藥問題，而聯盟針對這類洋將都會安排檢測，霸帝士並不罕見，去年也曾有華德茲的案例。聯盟已在10日安排霸帝士進行藥檢，程序約10個工作天，結果已在今天提前出爐，確認藥檢結果呈現陰性。

悍將球團表示：「已收到聯盟通知霸帝士通過藥檢，球團會立即完成註冊程序，明天起即可安排投入官辦熱身賽事。」悍將隊將在明天於嘉義市棒球場出賽對上兄弟。