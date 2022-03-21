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中職／新莊站內滿滿悍將 快來找林益全、高國輝打卡

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊捷運站與富邦悍將隊結合，站內有許多球員圖像，將成球迷進場前的打卡拍照熱點。記者陳正興／攝影
新莊捷運站與富邦悍將隊結合，站內有許多球員圖像，將成球迷進場前的打卡拍照熱點。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」，主視覺今天曝光，包括林哲瑄林益全、江少慶等球員都在新莊站內看得到，成為悍將球迷今年搭捷運進場看球的新景點。

悍將今天舉辦季前記者會，宣布本季相關行銷活動內容，也帶領媒體一覽全新變身的新莊捷運站。

在新莊站下車後，映入眼簾就是悍將專屬設計的「候車座椅區」，站內所有的候車座椅皆改成球場內的球員席長板凳設計，搭配擬真的草皮佈置，直接感受到球場氛圍。

搭乘手扶梯上樓後則為「悍將球員休息室」，將球員休息室搬到捷運站中，展示球衣、球棒、頭盔等備戰物品，包括林哲瑄、張進德、陳鴻文、林益全、高國輝、江少慶的置物櫃。

林哲瑄也點名對球員置物櫃的設計印象最深，可以讓球迷看到選手座位都放了什麼；他被陳鴻文爆料置物櫃東西很多，林哲瑄對此也招認，「對啊！我是比較不一樣的處女座，懶得整理，球具類的東西很多，還有健康食品。」

站內還有投手丘和打擊區的佈景，讓球迷可以近距離拍照打卡；「富邦悍將主題捷運站主視覺」以悍將代表色藍色為主元素，融合新北知名景點，並結合球員動態圖像在其中，包括江少慶、陳鴻文、林益全、林琨笙、林哲瑄、高國輝、李宗賢、張進德、陳仕朋。

新莊捷運站與富邦悍將隊結合，站內有許多球員圖像，將成球迷進場前的打卡拍照熱點。記者陳正興／攝影
新莊捷運站與富邦悍將隊結合，站內有許多球員圖像，將成球迷進場前的打卡拍照熱點。記者陳正興／攝影

林哲瑄 富邦悍將 林益全

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