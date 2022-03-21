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中職／新莊球場美食再進化 還吃得到羅力最愛口味披薩

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊本季新商品亮相。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本季新商品亮相。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天舉辦開季記者會，富邦育樂總經理陳昭如預告，「2022是富邦悍將很不一樣的一年」，今年球場美食新增攤位，原有的PIZZA ROCK也新增羅力最愛的悍將口味披薩，悍將邀請球迷進場體驗，賽事門票將於22日開賣。

悍將今年呼應富邦金控「RUN FOR GREEN」企業精神全力打造綠色賽事，本季球場將新增環保回收站與推出更多綠色商品，與球迷一起環保愛地球。

今年上半季共舉辦五檔主題日，4月4日、4月9到10日為「WE WILL」開幕週；雷鬼歌手MATZKA將在4日的主場開幕戰賽前演唱，凡購買內野票券即可領取「迷彩應援方巾」。4月9到10日購買內野熱區贈品為「WE WILL應援旗」與「好邦手帆布袋」。

4月22到24日「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」，悍將以身作則響應永續環保議題，將推出Green Lab系列商品與永續愛地球相關綠色活動；5月14、15日「Loving Day」獨特的粉色魅力與專屬限量粉色商品；6月4、5日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」悍將同樂會；6月18、19日是舉辦第5年的「悍將中學」。

全年60場主場賽事仍維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作，免費OTT平台包括富邦悍將官方TWITCH頻道、myVideo、LINE TODAY、麥卡貝與Hami等管道，球迷朋友亦可透過訂閱CPBL TV收看富邦悍將全年120場主、客場賽事。官方TWITCH頻道今年除了免費提供主場賽事直播服務以外，球團也將另外規劃精彩直播節目，原本的應援團長ANU將轉型為節目主持人。

今年Fubon Angels共有5位新成員正式加入，前團員蓁蓁今年再次回歸，加上去年底從公開徵選加入的維心、Kesha、沁沁與奶昔。全團16位美麗女孩今年都將穿上嶄新隊服，在球場上與球迷們相見。未來應援團長將由TRAVIS擔任，今年也將Fubon Angels、應援團長、吉祥物納入全新的演藝事業部。

新莊棒球場滿悍席改與韓式炸雞品牌「起家雞」合作並調降票價，多種炸雞口味與配餐選擇都可自由輕鬆搭配。球場美食櫃位類型也將更加多元，增加「起家雞」、「BB拌」韓式拌飯、「本願豆花」等全新品牌，PIZZA ROCK也新增羅力最愛的悍將口味披薩。

富邦悍將隊本季新商品亮相。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本季新商品亮相。記者陳正興／攝影
球場美食攤位PIZZA ROCK，新增羅力最愛的悍將口味披薩。記者陳正興／攝影
球場美食攤位PIZZA ROCK，新增羅力最愛的悍將口味披薩。記者陳正興／攝影

富邦悍將 羅力 棒球

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