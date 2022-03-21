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中職／新莊捷運站染上悍將色彩 丘總盼用球場成績回饋

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」，今天正式對外亮相，隊長林哲瑄也覺得特別；總教練丘昌榮說榮幸也新鮮，對於球團的用心、捷運局給的機會，「希望用成績回饋。」

結合球隊年度主視覺和球場元素，新莊捷運站即日起出現悍將球員休息室置物櫃，以及球場投手丘與打擊區佈景等，讓球迷近距離拍照打卡互動，感受「BASEBALL FOR LIFE」的熱情，同時搭乘捷運到新莊看棒球，響應綠色生活與環保節能。

富邦育樂及富邦運動場館總經理陳昭如表示，「本次富邦悍將主題捷運站正式亮相，很感謝台北捷運公司、新北市政府教育局、體育處、捷運工程局的大力支持，富邦悍將主題捷運站我們籌備了整整一年，我們期待能將新莊棒球場熱情活潑的氛圍延伸至新莊捷運站，感染往來的乘客，歡迎全台各地的球迷搭乘捷運來觀賞棒球賽。」

記者會上由丘昌榮領銜，隊長林哲瑄帶領張進德、陳鴻文、申皓瑋、曾峻岳共同出席，揭曉「富邦悍將主題捷運站」的5大亮點，包括「富邦悍將主題捷運站主視覺」、「藍色廊道」、「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」和「候車座椅區」，同時在捷運站公布結合「WE WILL」口號搭配丘總及球員的悍將年度主視覺。

林哲瑄現場體驗染上濃濃悍將色彩的新莊站，他表示，「滿特別的，可以讓球隊、捷運結合，感覺是在地球隊，和球迷一起融入這個城市，很有像在國外感覺。」

他提到以前效力紅襪隊時，城市裡到處到處都有球員意象，波士頓也有以歐提茲（David Ortiz）命名的道路，「我覺得滿酷的」；媒體開玩笑問到，是否希望以後新莊也有「哲瑄路」，他說：「也沒有啦！不可能啦！」

丘昌榮也讚賞，「很榮幸，也很新鮮，球團很用心，捷運局也給我們機會，感到無比榮幸，希望能用球場上的成績回饋。」

富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊深耕在地，與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」。記者陳正興／攝影

富邦悍將 丘昌榮 林哲瑄

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