中職／投出新人王身價翻倍 曾峻岳最常請爸媽吃屋馬

新人王曾峻岳衝破合約限制，獲得富邦悍將隊提前換約，新球季月薪15萬，他也抱持感激。打職棒1年半獲得身價翻倍，有沒有請爸媽吃飯？他笑說平常放假回家就常在請，最常帶家人去吃台中燒肉名店，「都是跟他們說，你們盡量點。」

曾峻岳去年出賽57場，防禦率僅1.80，下半季移往終結者後也能扛住重壓，優異的成績為他換來新人王，但礙於進職棒時簽下的2.5年合約包含一軍月薪7萬，造成他在談薪上難有著力點，但球團肯定他在新人年的表現，願意與他換約，月薪從7萬調整為15萬。

曾峻岳的談約問題一度掀起討論，「沒辦法，自己還有1年合約，球團願意給讓我調，可以有這樣的數字已經很滿意了。」他也很直率地說，如果最終就是定案7萬，「可能會哭哭吧！」

以第7指名之姿投出新人王，被問到身價翻倍後爸媽心情，他說：「爸媽很開心啊！他們只要我身體健康就好，沒有多說什麼。」他也透露平常回家，都會帶家人出去吃飯，「都吃台中才有的屋馬，屋馬很好吃啊！」

曾峻岳本季將從9局出發，續扛悍將終結者，等於從一開季就要感受高壓，但他沒有畏懼，「心態上和去年一樣，知道自己該做什麼，想辦法扛下來，再大的壓力都要好好去克服，去年都經歷一整年了，不會害怕。」