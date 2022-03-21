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中職／助總拋霸帝士禁藥疑雲 丘總：任何結果都接受

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將總教練丘昌榮。 記者陳正興／攝影
富邦悍將總教練丘昌榮。 記者陳正興／攝影

富邦悍將隊洋砲霸帝士因藥檢尚未完成，還未在官辦熱身賽出賽，昨天中信兄弟隊教頭林威助主動呼籲檢測應確實，對各隊比較公平。悍將教頭丘昌榮今天對此表示，交給鑑定單位，不管結果為何，悍將都會接受，遵照聯盟規定。

霸帝士投入實戰以來，已在自辦熱身賽展現強打實力，令悍將球迷期待他在中職的砲管展現，但昨天在官辦熱身賽未出賽，且未登錄出賽名單，助總賽後提出疑問。

林威助指出，霸帝士之前在日本有過禁藥問題，「這是比較敏感的事情，應該要比較確實去檢查，對球隊會比較公平。」聯盟回應霸帝士的藥檢仍在跑程序，須等藥檢過關才能出賽。

丘昌榮今天受訪表示，自己不是學這方面，交給鑑定單位，當然聯盟會去做一些檢查。續被追問若結果不如預期或要花時間，丘總表示，「不管結果是怎樣，我們都接受。」

霸帝士 丘昌榮 林威助

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