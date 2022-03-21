日職／清宮幸太郎終於敲安 卻被Big Boss吐槽「打法不對喔」

日本火腿野手清宮幸太郎，過去頂著高中通算111轟的破紀錄成績，在2017年以第一指名風光加入職棒。然而這幾年來的表現卻乏善可陳，去年更是連一軍登場機會都沒有，季後還被總教練「BIG BOSS」新庄剛志下令減肥。日前他雖然在熱身賽中敲出安打，卻仍得不到教練的讚賞。

根據日本媒體「FULL-COUNT」報導，日本火腿在20號和橫濱的熱身賽前，新庄剛志與火腿GM稻葉篤紀就針對清宮，進行了30中的特別指導。結果清宮在比賽中，先是五局代打選到保送，七局再敲出右外野方向的二壘安打，終結自己熱身賽11打席無安打的低潮。終場火腿就以4比1擊敗橫濱。

然而即使敲出安打，新庄卻對清宮的表現仍不滿意，表示「即使打出了安打，但那種打法不對喔」。新庄認為清宮本來就具有優異的棒球天賦，如果能夠修正技術上的問題，一定還能敲出更多安打。面對BIG BOSS「安打歸安打，但還是有些不同」的說法，清宮則露出有些困惑的神情。顯然對這位備受期待的年輕強打而言，未來仍有許多課題需要學習解決。

清宮幸太郎目前熱身賽出賽13場，25個打數敲出5支安打，包含一支二壘安打，打擊率僅有2成，但也吞下8次三振，另外還有一次盜壘成功。