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中職／申皓瑋是春訓5轟或6轟？陳鴻文有可愛雙標

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
申皓瑋。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊申皓瑋在春訓轟出好手感，已累積自辦加官辦熱身賽6轟，有趣的是，其中一發苦主是自家投手陳鴻文，他談到挨轟認為測試球路不能算數，但算起隊友的全壘打數，卻連說了5次「6轟」、「要算啊！」展現可愛的雙重標準。

申皓瑋在自辦熱身賽累積4轟，今天悍將隊進行首場官辦熱身賽，他演出單場雙響，狀況持續火燙。

對於今年展現的蛻變，申皓瑋指出，春訓還沒開始前，就先把身體力量和發力感覺練起來，正式春訓後又有總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍的協助調整，抱持積極攻擊、全力揮擊的心態果斷攻擊。

開季在即，申皓瑋不心急，「一步一步來就好」。丘總則說，「我只希望他每天把訓練做好，把該做的事情做好，我不想去預設，如果有好的選球、爆發力、守備專注度，那結果自然會好。」

申皓瑋的第4轟是在悍將隊內賽狙擊陳鴻文，陳鴻文今天擔任悍將先發投手，同場見證申皓瑋的雙響，也說他的近況真的好，「但是隊內賽我被打的那支不算啦！隊內賽就是投一些自己狀況沒那麼好的球，被他打全壘打那也很好啊！我可以知道怎麼再調整。」

被追問到那申皓瑋只能算春訓5轟、不是6轟時，陳鴻文又展現隊友愛，「6轟、6轟、6轟、6轟、6轟！這個要算啦！」

申皓瑋 陳鴻文

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