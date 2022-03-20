中職／潘武雄衝衝衝 獅猿戰握手言和

球迷看一次少一次的機會，潘武雄沒有浪費，今天在官辦熱身賽奮力邁開雙腿，先打出二壘打，再靠著隊友安打衝回本壘，一度為球隊取得1分領先，不過統一獅隊最終在台南球場與樂天桃猿隊以4：4握手言和。

此役是由猿隊靠著成晉安打及獅隊失誤先得分，面對0：2的落後，4局下邱智呈的安打為獅隊打破鴨蛋，5局下蘇智傑的二壘打與陳鏞基的高飛犧牲打各有1分打點，獅隊以3：2超前。

7局上猿隊張閔勛的二壘打將比數扳平，不過7局下潘武雄代打敲出二壘打，2出局後靠著吳桀睿的左外野安打，一口氣跑回本壘，為獅隊再次取得領先。

然而9局上猿隊靠著林承飛、嚴宏鈞連續兩支安打攻佔二、三壘，林楷錡補上的高飛犧牲打追平比數，兩隊就以4：4戰平。

獅隊今日打擊表現以邱智呈4打數3安打最亮眼，蘇智傑也敲出2安，熱身賽2戰打擊率5成整，先發投手施子謙4局失2分無關勝敗，被敲4支安打，另有5次三振、1次四壞保送。

猿隊先發投手黃子鵬表現不錯，投3局被敲4支安打沒有失分，還有5次三振、沒有保送，捕手張閔勛則是有3打數3安打演出。