中職／月薪66萬「非常滿意」 陳鴻文首度對外4局無失分

富邦悍將隊今天迎接官辦熱身賽首戰，以6：10遭中信兄弟隊擊潰，陳鴻文行使自由球員權利後，簽下月薪66萬的合約，趕上在官辦賽登板，先發投4局無失分，狀況仍在調整、但內容不俗。

悍將隊6分都靠全壘打拿下，分別是第2局高國輝陽春砲及申皓瑋三分砲、第7局申皓瑋兩分砲，申皓瑋單場雙響砲。

3轟當奧援贏不了，悍將投手群壓不住，陳鴻文以4局無失分開局後，首位接替的楊彬面對6人次就被敲5安打，單局被兄弟灌回4分，第6局岳少華再掉2分，第7局江國豪登板，連續讓5位打者上壘，單局再崩4分。

兄弟由鄭凱文先發，投5局共用61球，被敲7安打、含2轟，責失4分；陳鴻文則是先發4局無失分，僅被敲出2安打，帳面成績不俗，但他自認狀況只是「還OK」，最不滿意之處在於球速投不出來。

陳鴻文的前一場出賽為隊內賽，先發3局、失5分，挨了申皓瑋的全壘打，今天的帳面成績相比出色許多，但他認為不能相比，「自己分組打比較像練習，會去投一些比較沒辦法控制好的球路，今天比較接近正式比賽的感覺。」

悍將日前公布全隊薪資，陳鴻文收下月薪66萬的1年約，他對於數字直呼：「非常滿意，怎麼會不滿意。」未爭取複數年合約，他解釋：「我覺得給自己一些壓力會好一點，把成績打出來，我覺得會有更好的薪水，再拚更好的價碼，把自己工作做好、狀況調整好，會比執著在薪水數字上好。」