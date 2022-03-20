中職／申皓瑋春訓已炸6轟 丘總對他有更深期待

富邦悍將隊申皓瑋在今年春訓轟出驚嘆號，官辦熱身賽首場出賽就炸裂雙響，今年在備戰階段已敲6轟，超「轟」狂打擊手感，總教練丘昌榮對他有更深的期待，直言：「他也打幾年職棒了，穩定度是他相對要做的。」

悍將隊今天在官辦熱身賽首場出賽，面對中信兄弟隊，申皓瑋先在第2局以三分砲狙擊鄭凱文，第7局敲兩分砲，苦主為吳哲源。

申皓瑋過去以強打少年名號跨入中職，前幾年身手並未呼應期待值，去年逐漸有破繭而出之感，延續到今年球季，已在自辦熱身賽敲出4轟，今天在官辦熱身賽繼續開砲。

丘總協助申皓瑋微調揮棒，呈現在他開轟頻頻的演出上，但丘總謙稱：「是他自己厲害，他有那個天份。」

丘昌榮對申皓瑋有更深的期待，「熱身賽而已，不代表一定怎樣，穩定度是相對他要做的，他也打了幾年職棒了，一年120場照顧好自己的身體，調整好自己的心情，是更重要的事，有些年輕選手好壞起伏太大。」