中職／「以前會羨慕」 詹子賢二進總統府開心以冠軍隊身分

中信兄弟隊25日將以冠軍隊的身份前進總統府，陣中近期曾有進總統府經驗的選手，是2018年參與雅加達亞運的詹子賢，他坦言過去看Lamigo桃猿、統一獅隊以冠軍隊之姿見總統有羨慕，現在倒還好，「拿到（總冠軍）了，做什麼都開心。」

兄弟25日安排於下午前進總統府，將與總統蔡英文相見歡，享受冠軍專屬榮銜；詹子賢已非第一次前進總統府，2018年就隨亞運代表隊大批人馬造訪，相隔3年多再次踏進總統府。

「很開心啊！」猿隊、獅隊都曾以冠軍隊的身份前進總統府，兄弟成為第3隊，詹子賢坦言之前看冠軍隊進總統府也覺得好羨慕，「但現在拿到了，做什麼都開心，不管有沒有進總統府。」

被問到如果有機會與蔡英文對話，會想說什麼，詹子賢各種花式危險問題後「縮」了，「沒有啦！問她最近過得好不好、中午吃飽沒吧！」