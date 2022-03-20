快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「以前會羨慕」 詹子賢二進總統府開心以冠軍隊身分

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
詹子賢（左）是上季台灣大賽MVP。 中央社
詹子賢（左）是上季台灣大賽MVP。 中央社

中信兄弟隊25日將以冠軍隊的身份前進總統府，陣中近期曾有進總統府經驗的選手，是2018年參與雅加達亞運詹子賢，他坦言過去看Lamigo桃猿、統一獅隊以冠軍隊之姿見總統有羨慕，現在倒還好，「拿到（總冠軍）了，做什麼都開心。」

兄弟25日安排於下午前進總統府，將與總統蔡英文相見歡，享受冠軍專屬榮銜；詹子賢已非第一次前進總統府，2018年就隨亞運代表隊大批人馬造訪，相隔3年多再次踏進總統府。

「很開心啊！」猿隊、獅隊都曾以冠軍隊的身份前進總統府，兄弟成為第3隊，詹子賢坦言之前看冠軍隊進總統府也覺得好羨慕，「但現在拿到了，做什麼都開心，不管有沒有進總統府。」

被問到如果有機會與蔡英文對話，會想說什麼，詹子賢各種花式危險問題後「縮」了，「沒有啦！問她最近過得好不好、中午吃飽沒吧！」

詹子賢 亞運 統一獅

延伸閱讀

中職／不想只「靠爸」 福來喜盼靠自己在台灣留下名號

被影射如開戰會落跑 蘇貞昌：不值一駁

中職／U18冠軍班底的同場交鋒 余謙遭暴力猿咬一口

中職／「我有這個榮幸？」王威晨驚喜躍上防疫宣導短片

相關新聞

日職／西武送球具到柬埔寨 吳念庭當代表很感動

西武隊今天在官辦熱身賽對上橫濱隊，賽前台灣好手吳念庭代表西武隊為柬埔寨球界獻上禮物，送出收集到的2031份球具，這也是西...

中職／申皓瑋春訓已炸6轟 丘總對他有更深期待

富邦悍將隊申皓瑋在今年春訓轟出驚嘆號，官辦熱身賽首場出賽就炸裂雙響，今年在備戰階段已敲6轟，超「轟」狂打擊手感，總教練丘...

日職／王柏融敲安終結低潮 熱身賽最終戰拉尾盤

日本職棒火腿隊台將王柏融終結低潮，今天面對橫濱隊代打敲安，終結個人連14打數無安打的低潮，在官辦熱身賽最後一場將打擊率拉...

日職／吳念庭3打數繳白卷 西武輸給村上宗隆陽春砲

西武隊今天輸在9局上被村上宗隆敲出的陽春砲，以1：2敗給養樂多隊，而西武台將吳念庭3打數無安打的表現，讓打擊率掉到1成7...

中職／悍將2洋投下周熱身賽登板 開幕戰誰投重點指標

丘昌榮領軍富邦悍將隊第一季，開季進入倒數階段，迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶為選項，但如果洋投下周...

中職／不在意成悲情紀錄第一人 林益全預告「今年會很好」

一紙自由球員（FA）申請，未為林益全換來薪資漲幅，遭扣2.5萬、本季月薪70萬，在富邦悍將隊公布調薪日掀起最大討論，林益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。