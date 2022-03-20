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日職／西武送球具到柬埔寨 吳念庭當代表很感動
西武隊今天在官辦熱身賽對上橫濱隊，賽前台灣好手吳念庭代表西武隊為柬埔寨球界獻上禮物，送出收集到的2031份球具，這也是西武隊「棒球振興計畫」的一環。
西武隊自2013年啟動這項公益計畫，分為三大主題，Chance：提供打棒球的機會、Circumstance：提供可以打棒球的場所（機會）、Community：協助養成棒球教學人才，希望透過這些方式拓展棒球人口。
而作為養成棒球教學人才的一環，西武隊也將協助的層面拓展到世界各地，今天將收集來的球具送給柬埔寨棒球協會 （Cambodia Baseball Federation），希望幫助當地從事棒球運動的人們。
吳念庭作為西武球員代表，將球具交付給日本郵船物流株式會社，吳念庭表示：「希望透過這些球具，能夠讓柬埔寨的人們充分享受棒球的樂趣，透過這項活動希望將棒球拓展到世界，讓世界各地打球的人口增加，我也會持續、積極的參加這項有意義的活動。」
柬埔寨的棒球扎根較晚，從2002年旅美柬僑庫克（Joe Cook）開始引進，到2007年成立官方組織，同年組成國家隊參加東南亞運動會，但近年來較少參與國際賽，國內棒球人口也以17歲以下的選手為主。
#西武 が #カンボジア に野球用具2031点寄付 台湾出身の #呉念庭「世界中に野球の輪を」― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/I26PzyedA9 pic.twitter.com/G717CL9fRQ— スポニチ西武担当 (@Sponichi_Lions1) March 20, 2022
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