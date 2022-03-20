快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將2洋投下周熱身賽登板 開幕戰誰投重點指標

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
富邦悍將迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶(圖)為選項。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶(圖)為選項。 圖／富邦悍將隊提供

丘昌榮領軍富邦悍將隊第一季，開季進入倒數階段，迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶為選項，但如果洋投下周實戰呈現內容不理想，也不排除陳鴻文納入考慮。

悍將的賽季首戰於4月3日在洲際球場面對中信兄弟隊，隔天移師新莊大本營，對手依然是兄弟，賽季開幕戰、主場開幕戰連兩天都是重要的賽事，悍將隊傾向將江少慶放在第1或第2戰備受球迷關注。

丘總表示，球隊在開季前8天有6場比賽，需要整體考量，已規畫幾個先發輪值版本，但目前還無法公布，主要是因為還沒看過洋投的實戰狀況，范米特、艾思凱預計在下周熱身賽會出賽。

丘總坦言，若是德保拉、泰迪這種回鍋洋投，對於他們在中職的功力多少會心裡有譜，但兩人都沒待過中職，下周的實戰內容將是觀察指標。

范米特已投過1次實戰投打練習，兩人今天都留在嘉義投實戰投打，預計下周范米特會先出賽，接著是艾思凱。丘總指出，「范米特比較有經驗， 艾思凱比較年輕，球也不錯，看他們在場上的壓制力，都是考量的點。」

被問到若兩位洋投調整狀況不佳，是否就確定賽季首戰交給江少慶，丘總倒抽一口氣，「我是希望他們是狀況好的欸，你不要讓我緊張，另外3個（洋投）還要一個月耶！」

江少慶 中職 丘昌榮

延伸閱讀

中職／悍將公布「薪」情 陳鴻文加16萬、月薪66萬衝新高

中職／江少慶投3局挨轟失2分 楊晉豪超前安悍將奪勝

中職／霸帝士連3場保底2安 悍將13安打暈味全

中職／初先發還在調 王維中挨轟、江少慶投觸身

相關新聞

日職／西武送球具到柬埔寨 吳念庭當代表很感動

西武隊今天在官辦熱身賽對上橫濱隊，賽前台灣好手吳念庭代表西武隊為柬埔寨球界獻上禮物，送出收集到的2031份球具，這也是西...

中職／申皓瑋春訓已炸6轟 丘總對他有更深期待

富邦悍將隊申皓瑋在今年春訓轟出驚嘆號，官辦熱身賽首場出賽就炸裂雙響，今年在備戰階段已敲6轟，超「轟」狂打擊手感，總教練丘...

日職／王柏融敲安終結低潮 熱身賽最終戰拉尾盤

日本職棒火腿隊台將王柏融終結低潮，今天面對橫濱隊代打敲安，終結個人連14打數無安打的低潮，在官辦熱身賽最後一場將打擊率拉...

日職／吳念庭3打數繳白卷 西武輸給村上宗隆陽春砲

西武隊今天輸在9局上被村上宗隆敲出的陽春砲，以1：2敗給養樂多隊，而西武台將吳念庭3打數無安打的表現，讓打擊率掉到1成7...

中職／悍將2洋投下周熱身賽登板 開幕戰誰投重點指標

丘昌榮領軍富邦悍將隊第一季，開季進入倒數階段，迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶為選項，但如果洋投下周...

中職／不在意成悲情紀錄第一人 林益全預告「今年會很好」

一紙自由球員（FA）申請，未為林益全換來薪資漲幅，遭扣2.5萬、本季月薪70萬，在富邦悍將隊公布調薪日掀起最大討論，林益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。