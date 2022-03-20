聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將2洋投下周熱身賽登板 開幕戰誰投重點指標
丘昌榮領軍富邦悍將隊第一季，開季進入倒數階段，迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶為選項，但如果洋投下周實戰呈現內容不理想，也不排除陳鴻文納入考慮。
悍將的賽季首戰於4月3日在洲際球場面對中信兄弟隊，隔天移師新莊大本營，對手依然是兄弟，賽季開幕戰、主場開幕戰連兩天都是重要的賽事，悍將隊傾向將江少慶放在第1或第2戰備受球迷關注。
丘總表示，球隊在開季前8天有6場比賽，需要整體考量，已規畫幾個先發輪值版本，但目前還無法公布，主要是因為還沒看過洋投的實戰狀況，范米特、艾思凱預計在下周熱身賽會出賽。
丘總坦言，若是德保拉、泰迪這種回鍋洋投，對於他們在中職的功力多少會心裡有譜，但兩人都沒待過中職，下周的實戰內容將是觀察指標。
范米特已投過1次實戰投打練習，兩人今天都留在嘉義投實戰投打，預計下周范米特會先出賽，接著是艾思凱。丘總指出，「范米特比較有經驗， 艾思凱比較年輕，球也不錯，看他們在場上的壓制力，都是考量的點。」
被問到若兩位洋投調整狀況不佳，是否就確定賽季首戰交給江少慶，丘總倒抽一口氣，「我是希望他們是狀況好的欸，你不要讓我緊張，另外3個（洋投）還要一個月耶！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言