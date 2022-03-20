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日職／王柏融敲安終結低潮 熱身賽最終戰拉尾盤

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融敲安。 擷圖自畫面
王柏融敲安。 擷圖自畫面

日本職棒火腿隊台將王柏融終結低潮，今天面對橫濱隊代打敲安，終結個人連14打數無安打的低潮，在官辦熱身賽最後一場將打擊率拉回到1成20，火腿隊團隊敲出10支安打，以4：1擊敗橫濱隊。

王柏融今天並未先發，7局上代替洋將努涅茲（Renato Nunez）守備一壘，7局下馬上有打擊機會，作為首名打者，王柏融將左投砂田毅樹投出的第一顆111公里曲球敲成右外野安打，隨後更靠著清宮幸太郎的二壘打占上三壘，可惜最終並未得分。

火腿隊今天得分來自1局下淺間大基追平比數的安打、4局下松本剛敲回超前分的高飛犧牲打以及石井一成在6局下帶有2分打點的中外野三壘安打。

王柏融上一次在官辦熱身賽敲安已是3月6日對戰巨人隊時，接下來連續7場、14打數沒有敲出安打，打擊率從1成54一路下滑到跌破1成，今天這支安打又拉回到1成以上。

官辦熱身賽結算，王柏融出賽13場，27打席25打數，敲出3支安打，包括1轟，共有2打點、1得分，另有6次被三振、1次保送、1次觸身球，打擊率1成20作收。

王柏融 火腿

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