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日職／吳念庭3打數繳白卷 西武輸給村上宗隆陽春砲

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

西武隊今天輸在9局上被村上宗隆敲出的陽春砲，以1：2敗給養樂多隊，而西武台將吳念庭3打數無安打的表現，讓打擊率掉到1成76。

吳念庭今天以第七棒、一壘手的身分打滿全場，3打席面對的都是右投，前兩次對上高梨裕稔分別在2局下被三振、5局下敲一壘滾地出局，7局下對石山泰稚敲出的二壘滾地球形成雙殺。

西武隊雖然在5局下由栗山巧的陽春砲先馳得點，不過養樂多隊先在8局上靠著長岡秀樹的二壘打追平，9局上村上宗隆更轟出超前全壘打，拿下勝利。

養樂多隊高梨裕稔先發6局被敲3支安打，僅因挨轟掉1分，另有6次三振、1次四壞球；西武隊先發投手渡邊勇太朗5局沒有被敲出安打，無失分，另有3次三振、3次四壞保送、1次觸身球，最終無關勝敗。

西武 養樂多

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