快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／大哥的威嚴！高國麟大加薪 國輝要他好好存錢

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
富邦悍將隊高國麟。圖／中華職棒聯盟提供
富邦悍將隊高國麟。圖／中華職棒聯盟提供

專職外野出賽後，高國麟的薪水有飛躍性成長，但回顧內野生涯不覺得有憾，「我覺得內野的那段日子造就現在我很多的養分。」談到今年目標，他最想要的數據是100場出賽。

富邦悍將隊日前公布全隊薪資，高國麟為野手調薪幅度最大，加薪13萬、本季月薪衝上36萬，他也直言很滿意，「感謝球團給我的肯定，季外也做了比以往更多努力，為了要幫助球隊、為了讓自己變得更好。」

高國麟剛進職棒時曾被調往游擊，直到2020年回到熟悉的外野專職出賽，也才終於落腳成為一軍固定班底，體現在他的月薪上有顯著成長，去年已獲加薪6萬，今年再漲13萬。

過去在內野時薪資、成績停滯，轉往外野後，看著薪資有飛躍性成長，但他不覺得過去在內野的時間是浪費的，過去的養分成就現在的自己，他說直到現在，「我也不覺得自己是一軍固定班底，不管何時都是努力、盡力，現在學弟也是很厲害，自己要比他們更努力，做好球隊給我的任務。」

高國麟近兩年分別出賽95、91場，去年首度完成百安賽季，談到今年目標，他說：「個人獎方面，我還好，我比較想要出賽100場，因為那代表維持健康出賽，可以出賽100場，至少先達標，個人獎項就有機會。」

大哥高國輝今年被扣薪6萬、月薪50萬，被開玩笑問到哥哥是否有要他請客，高國麟說出大哥的威嚴，「他不會這樣講，只有叫我好好存錢，我就回我身上又沒錢，我是領零用錢的。」他透露平常兄弟、家人聚餐，雖是輪流付錢，但通常碰到比較貴的，高國輝都會主動付錢，把比較小攤再輪給弟弟出。

高國麟 高國輝 富邦悍將

延伸閱讀

中職／不想只「靠爸」 福來喜盼靠自己在台灣留下名號

中職／不在意成悲情紀錄第一人 林益全預告「今年會很好」

中職／張志豪守備瑕疵釀成失分 助總：不應該發生

中職／林益全成FA減薪第一人 仍是悍將野手「薪」一哥

相關新聞

日職／西武送球具到柬埔寨 吳念庭當代表很感動

西武隊今天在官辦熱身賽對上橫濱隊，賽前台灣好手吳念庭代表西武隊為柬埔寨球界獻上禮物，送出收集到的2031份球具，這也是西...

中職／申皓瑋春訓已炸6轟 丘總對他有更深期待

富邦悍將隊申皓瑋在今年春訓轟出驚嘆號，官辦熱身賽首場出賽就炸裂雙響，今年在備戰階段已敲6轟，超「轟」狂打擊手感，總教練丘...

日職／王柏融敲安終結低潮 熱身賽最終戰拉尾盤

日本職棒火腿隊台將王柏融終結低潮，今天面對橫濱隊代打敲安，終結個人連14打數無安打的低潮，在官辦熱身賽最後一場將打擊率拉...

日職／吳念庭3打數繳白卷 西武輸給村上宗隆陽春砲

西武隊今天輸在9局上被村上宗隆敲出的陽春砲，以1：2敗給養樂多隊，而西武台將吳念庭3打數無安打的表現，讓打擊率掉到1成7...

中職／悍將2洋投下周熱身賽登板 開幕戰誰投重點指標

丘昌榮領軍富邦悍將隊第一季，開季進入倒數階段，迎戰4月3日的賽季首戰，先發投手目前以2洋投加江少慶為選項，但如果洋投下周...

中職／不在意成悲情紀錄第一人 林益全預告「今年會很好」

一紙自由球員（FA）申請，未為林益全換來薪資漲幅，遭扣2.5萬、本季月薪70萬，在富邦悍將隊公布調薪日掀起最大討論，林益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。