中職／大哥的威嚴！高國麟大加薪 國輝要他好好存錢

專職外野出賽後，高國麟的薪水有飛躍性成長，但回顧內野生涯不覺得有憾，「我覺得內野的那段日子造就現在我很多的養分。」談到今年目標，他最想要的數據是100場出賽。

富邦悍將隊日前公布全隊薪資，高國麟為野手調薪幅度最大，加薪13萬、本季月薪衝上36萬，他也直言很滿意，「感謝球團給我的肯定，季外也做了比以往更多努力，為了要幫助球隊、為了讓自己變得更好。」

高國麟剛進職棒時曾被調往游擊，直到2020年回到熟悉的外野專職出賽，也才終於落腳成為一軍固定班底，體現在他的月薪上有顯著成長，去年已獲加薪6萬，今年再漲13萬。

過去在內野時薪資、成績停滯，轉往外野後，看著薪資有飛躍性成長，但他不覺得過去在內野的時間是浪費的，過去的養分成就現在的自己，他說直到現在，「我也不覺得自己是一軍固定班底，不管何時都是努力、盡力，現在學弟也是很厲害，自己要比他們更努力，做好球隊給我的任務。」

高國麟近兩年分別出賽95、91場，去年首度完成百安賽季，談到今年目標，他說：「個人獎方面，我還好，我比較想要出賽100場，因為那代表維持健康出賽，可以出賽100場，至少先達標，個人獎項就有機會。」

大哥高國輝今年被扣薪6萬、月薪50萬，被開玩笑問到哥哥是否有要他請客，高國麟說出大哥的威嚴，「他不會這樣講，只有叫我好好存錢，我就回我身上又沒錢，我是領零用錢的。」他透露平常兄弟、家人聚餐，雖是輪流付錢，但通常碰到比較貴的，高國輝都會主動付錢，把比較小攤再輪給弟弟出。