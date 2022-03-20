中職／不想只「靠爸」 福來喜盼靠自己在台灣留下名號

中信兄弟隊洋砲福來喜今天出關，已經快速融入團隊，還會主動拿球棒在詹子賢身上磨蹭，原來是加入練球前，就已在影片中注意到「詹欸」，期待從同為右打的他身上挖寶。

福來喜以罕見的洋砲捕手來台，昨天完成隔離程序，今天赴澄清湖球場向一軍報到，完整參與賽前練球，最快今天就可在自辦熱身賽上場。

福來喜表示，自己雖因簽證問題較晚來台，但透過看中職比賽影片惡補，包括鑽研中職投手如何面對右打，也從中注意到了幾名選手，其中就包括了今天他主動親近的詹子賢。

他笑說：「之前看中信影片，看到詹子賢，是很優秀的打者，和我一樣都是右打，想從他身上挖寶，所以今天用球棒戳他、鬧他。」

福來喜的父親潘尼亞（Tony Pena）來頭不小，選手時期打滾大聯盟18年，5度入選明星賽，入手3座金手套，執教生涯也曾收穫2003年美聯年度最佳教頭獎；然而台灣球迷對他的印象，或許更多來自2006年起擔任洋基教練這段資歷，正好與王建民效力洋基時期重疊，翻閱王建民當年身著條紋衫的風光時期，也能在其中找到不少潘尼亞的身影。

福來喜也知道與王建民多了這層緣分，他說：「我來到這裡後，也常常有很多問題和王建民請教，他也會幫助我；除了父親的這層關係外，也希望能靠自己在台灣留下名字，讓大家認識我，而不只是因為我爸爸。」