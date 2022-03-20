聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／不想只「靠爸」 福來喜盼靠自己在台灣留下名號
中信兄弟隊洋砲福來喜今天出關，已經快速融入團隊，還會主動拿球棒在詹子賢身上磨蹭，原來是加入練球前，就已在影片中注意到「詹欸」，期待從同為右打的他身上挖寶。
福來喜以罕見的洋砲捕手來台，昨天完成隔離程序，今天赴澄清湖球場向一軍報到，完整參與賽前練球，最快今天就可在自辦熱身賽上場。
福來喜表示，自己雖因簽證問題較晚來台，但透過看中職比賽影片惡補，包括鑽研中職投手如何面對右打，也從中注意到了幾名選手，其中就包括了今天他主動親近的詹子賢。
他笑說：「之前看中信影片，看到詹子賢，是很優秀的打者，和我一樣都是右打，想從他身上挖寶，所以今天用球棒戳他、鬧他。」
福來喜的父親潘尼亞（Tony Pena）來頭不小，選手時期打滾大聯盟18年，5度入選明星賽，入手3座金手套，執教生涯也曾收穫2003年美聯年度最佳教頭獎；然而台灣球迷對他的印象，或許更多來自2006年起擔任洋基教練這段資歷，正好與王建民效力洋基時期重疊，翻閱王建民當年身著條紋衫的風光時期，也能在其中找到不少潘尼亞的身影。
福來喜也知道與王建民多了這層緣分，他說：「我來到這裡後，也常常有很多問題和王建民請教，他也會幫助我；除了父親的這層關係外，也希望能靠自己在台灣留下名字，讓大家認識我，而不只是因為我爸爸。」
今年中職季前已簽5洋砲罕見，球迷對洋砲之間的砲管比拚也很期待，福來喜對此表示，每位洋砲專長領域不同，若能獲得球隊給予充分的機會，相信都可以繳出很棒的數據，「但我認為最重要還是心態調整，專注幫助球隊爭取冠軍。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言