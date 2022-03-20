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中職／不在意成悲情紀錄第一人 林益全預告「今年會很好」
一紙自由球員（FA）申請，未為林益全換來薪資漲幅，遭扣2.5萬、本季月薪70萬，在富邦悍將隊公布調薪日掀起最大討論，林益全不在意成為這項悲情紀錄第一人，他說：「我不在意，自己選擇的路就把他走好，不要去怨天尤人，命運掌握在自己手上，我就是把自己份內的工作做好。」他也預告：「我相信我今年應該會很好吧！」
中職FA制度上路11年以來，共計出現19人次申請，17人加薪、1人持平，林益全是唯一遭到減薪案例，從去年的72.5萬扣為70萬，雖整體成績較往年下滑，但仍是悍將全隊數一數二穩定的打者，敲出111安為全隊最多，也引起不少球迷為他叫屈。
林益全昨天在臉書寫下：「「不是選擇一條好走的路，而是走好你選擇的路。」今天在澄清湖球場賽前受訪，被問到如果重來一次，是否還會選擇行使FA，他說：「不用再回頭想重來一次會怎樣，人不要往後看，要往前看。」
林益全這回並未透過經紀公司談約，由他和老婆直接與球團接洽，大約4到6次洽談後簽約，很早就已經底定，他也未對價碼表達不滿意，「簽了就好，再來就是專心把狀況調整好，趁官辦這幾場，把好的感覺帶到季賽。」
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