中職／統一獅特製樂高打卡點 邀大師黃彥智開球

統一獅隊今年球季在台南主場首戰將在4月3日展開，大門口新增熱門打卡點，由樂高認證大師黃彥智創作「UNILIONS猛獅馬賽克」、「萊恩吉祥物」及「統一獅1號隊友」三組作品，開放進場球迷合照，僅限開幕戰三天。

統一獅隊本季開幕戰從4月3日到4月5日，於台南棒球場舉辦「大勝獅吼童樂會」，其中由品牌【樂高LEGO】舉辦的「樂高童玩節」，每天準備2000份遊戲體驗好禮放送。

另外球隊也特別邀請樂高認證大師黃彥智，為本次活動創作「UNILIONS猛獅馬賽克」、「萊恩吉祥物」及「統一獅1號隊友」，開幕戰連續三天於台南棒球場大門口持當日門票者，均可現場排隊拍照。

黃彥智是全球21位樂高認證專業大師之一，也是全台唯一樂高認證者，這次創作使用兩萬多顆的樂高積木，歷經一周才完成，上周六，統一獅吉祥物萊恩也特地前往台中正一積木工作室拜訪黃彥智大師，學習如何拼出有創意作品。

黃彥智表示：「這次的邀約來得相當的突然，手上還有其他的工作仍在進行，但也非常開心有機會可以幫統一獅製作為童樂會展出的作品。」

因為時間只有一周的關係，黃彥智加班趕工製作，但他也說：「對於作品的細節我有一定的堅持，更注意細節的表現，希望大家能一眼就辨視出來是做什麼東西。」

黃彥智特別重視統一獅隊徽文字的呈現、一號隊員的動作、結構的安全等，而為了重現萊恩的神情和動作，除了網路上的照片外，還買了多年前的鑰匙吊飾參考，考量尺寸及結構安全和穩定性，特別製作叉手的教練動作。