中職／唉…遭猿狠咬嘆了好大一口氣 余謙：我會再努力

中信兄弟隊大物投手余謙今天面對樂天桃猿隊受挫，先發3.2局被敲8安打偏多、失4分，賽後被問到此役表現，嘆了好大一口氣「唉…」，但總教練林威助並未放大他的失利，「第一場而已，今天前兩局看起來，對方打者也無法確實掌握，表示他有一定實力在。」

官辦熱身賽今天開打，兄弟首戰以4：6輸給樂天桃猿隊，余謙在與U18世界盃冠軍班底林子崴的同場對決中落居下風，林子崴同場繳出5局失2分好投。

余謙今年很有野心要搶開季一軍，在自辦熱身賽累積9局無失分，卻在官辦熱身賽第一場受挫，助總指出他此役遇到的問題，在於不必要的壞球太多。

「今天是球速還不錯，但是明顯壞球、多餘壞球太多，導致用球數太多。」林威助指出，「今天丟得滿閃，樂天本身打擊突出，他可能在這點有意識到。」

林威助認為，「我是覺得盡量把自己優點表現出來，被打就再調整，壞球太多是把自己的努力用到不對的地方，搞不好你不用丟這麼閃，對方也可能打不好。」

余謙對於此役投球內容也有滿滿的不解，直言今天的對決內容與自己想像不同，「最不滿意的點是為什麼打者一直掌握得很好，球數花太多，3、4局球數丟得特別多。」」退場後，教練團給的多是鼓勵，「艾迪頓是說今天算很好，有時候路走得很順，下一步就是會遇到不順，要有警戒、心理準備，會有各種突然的狀況。」

余謙保持高昂鬥志拚開季一軍，經過此役後，他說：「我會再努力，官辦熱身賽對我來說很關鍵，畢竟是要搶開季名單的，我的企圖心要保持好。」