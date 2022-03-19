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中職／張志豪守備瑕疵釀成失分 助總：不應該發生
中職官辦熱身賽今天登場，樂天桃猿隊以6：4擊敗中信兄弟隊，兄弟中外野手張志豪在第4局的守備瑕疵，當時直接釀成1分失分，總教練林威助賽後也坦言，那是守備上的瑕疵，「不應該發生的失誤，他本人應該也很清楚。」
兩隊今天不約而同由大物投手先發，兄弟余謙先發3.2局被敲8安打、失4分，林子崴則在首局亂流後回穩，接下來4局僅再被敲出2安打、未再失分，最終以68球投滿5局，只被敲出5安打、失2分，表現不俗。
余謙前2局表現穩健，第3局單局丟掉3分，第4局再挨3安打，他所丟掉的第4分，出現在林承飛於二壘上時，邱丹揮出中外野方向安打，張志豪接球後作勢回傳內野，卻未真的傳出，讓原本只能留在三壘上的林承飛再多溜回1分。
對於這記play，林威助賽後指出，「志豪第一時間沒有傳回來內野，那是瑕疵，不應該發生的失誤，他本人應該最清楚，資深球員自己應該了解自己犯了什麼錯，第一時間就是應該要回傳給內野。」
他也提到，張志豪沒有第一時間回傳內野有錯，另一部分問題還出在內野沒有及時提醒，「內野若有出聲也可以提醒，但我看當時也沒有太多聲音，外野有錯，內野也有錯。」
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