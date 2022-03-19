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中職／林智勝、胡金龍敲長打 邱辰致勝滿貫砲搶戲

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒官辦熱身賽今天開打，統一獅隊先發投手胡智為。圖／統一獅隊提供
中華職棒官辦熱身賽今天開打，統一獅隊先發投手胡智為。圖／統一獅隊提供

中華職棒官辦熱身賽今天開打，台南球場的龍獅之戰從兩名老將林智勝胡金龍的長打開始點燃戰火，決定勝負的是23歲邱辰在7局上的一發滿貫砲，由味全龍隊以5：2擊敗統一獅隊，拿下勝利。

獅隊今天先馳得點，轉批戰袍的胡金龍隊在1局下的首打席就敲出二壘打，接著蘇智傑的一壘安打為獅隊取得1：0領先；4局上換龍隊的林智勝敲出三壘打，再靠李凱威的安打回來得分。

1：1的平手局面在5局下打破，2出局後林子豪先敲出二壘打，接著胡金龍再敲出一支二壘打，為獅隊再次取得領先。

不過7局上獅隊投手出狀況，龍隊靠著2支安打加上1次保送攻佔滿壘，2出局後龍隊換上去年季中選秀加盟的邱辰，他也用一發左外野全壘打宣示自己的力量，幫助龍隊以5：2逆轉成功。

兩名轉隊老將，胡金龍的首秀是2打數2安打，而且都是長打，另有1次保送、1分打點、1分得分；林智勝則是2打數1安打，另有1次保送、1得分。

畢竟才是第一場，龍隊用7名投手吃完9局，先發林子昱 3局失1分，拿下勝投的是剛簽約的劉昱言，投1局無失分，有1次三振，另有2次四死球。

獅隊先發投手胡智為4局失1分無關勝敗，被敲3支安打另有4次三振，沒有保送，被點名為開幕戰先發投手之一的人選，狀況調整得不錯。

中華職棒官辦熱身賽今天開打，統一獅隊胡智為。圖／統一獅隊提供
中華職棒官辦熱身賽今天開打，統一獅隊胡智為。圖／統一獅隊提供

胡金龍 林智勝 味全龍 統一獅

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