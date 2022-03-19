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中職／U18冠軍班底的同場交鋒 余謙遭暴力猿咬一口

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
余謙。記者劉學聖／攝影
余謙。記者劉學聖／攝影

中職33年官辦熱身賽今天登場，余謙林子崴兩位2019年U18世界盃冠軍班底同場先發，都用68球，余謙遭遇暴力猿隊打線重擊，先發3.2局被敲8安打、失4分，同為2019年U18世界杯冠軍班底的林子崴，為樂天桃猿隊繳出一場5局失2分好投。

余謙至今天賽前在自辦熱身賽保持9局未失分，此役在官辦熱身賽打頭陣，前2局表現還算穩健，但第3局起被敲安打偏多，加上隊友守備也不幫忙，失血持續擴大。

余謙第3局接連被成晉、林立、藍寅倫、陳俊秀敲出安打，二壘手陳偉漢也發生失誤，單局丟掉3分；第4局持續遭遇亂流，林承飛敲安後盗上二壘，邱丹掃向中外野，中外野手張志豪接球後作勢回傳卻未真的傳出，讓林承飛再多溜回1分。

余謙以先發3.2局收工下班，共用68球，被敲8安打、1保送、2三振，丟掉4分都是責失分。

猿隊由左投林子崴先發，開局就被王威晨敲三壘打，詹子賢二壘打、周思齊一壘打各帶1分打點，但也是林子崴僅有的失分，接下來4局兄弟只能從他手中擠出2安打，同樣用68球，吃完5局下班。

林子崴。記者劉學聖／攝影
林子崴。記者劉學聖／攝影

余謙 林子崴 樂天桃猿

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